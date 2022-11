La série Netflix qui a été sauvée par HBO Max et qui vient d’être annulée pour la deuxième fois

hbo max

Une nouvelle annulation était connue dans le monde de l’animation, qui a la particularité d’avoir déjà été annulée par Netflix et maintenant qui le fait, c’est HBO Max.

© GettyLa série Netflix qui a été sauvée par HBO Max et qui vient d’être annulée pour la deuxième fois.

Actuellement, nous vivons à une époque où de multiples propositions arrivent quotidiennement sur les services de streaming, il n’est donc pas rare de ressentir l’abondance de productions qui arrivent chez nous. Nous savons que derrière chacun de ces titres, il y a une entreprise qui a besoin de résultats positifs pour poursuivre le projet, mais tous n’atteignent pas les objectifs nécessaires et tombent à l’eau, comme cela s’est produit Tuca et Bertiequi vient de subir sa deuxième annulation.

Cette animation a été créée par Lisa Hanawalt et diffusé pour la première fois en mai 2019 sur le service de streaming Netflix comme un produit original. Cependant, quelques mois plus tard, il a été annulé sans donner de raison particulière, mais il s’est produit en même temps que des personnalités d’entreprise inattendues sont arrivées. Près d’un an plus tard, de natation adulte a rapporté son sauvetage pour produire sa deuxième saison, qui a obtenu de bons chiffres et le troisième opus est arrivé sur la plateforme hbo max. De façon inattendue, dans les dernières heures, on a su qu’il était de nouveau annulé.

La nouvelle a été révélée par son créateur, Lissa Hanawalt, avec une lettre publiée sur leurs réseaux sociaux. Ça a commencé comme ça : « Malheureusement, Tuca et Bertie ont été annulés. À tous nos fans : nous vous aimons et ne vous remercierons jamais assez pour votre soutien au fil des ans. S’il vous plaît, n’arrêtez jamais de créer des fan arts bizarres (et de vous déguiser en personnages !) Halloween !), ça me procure une joie infinie ». Continue: « Travailler avec Adult Swim a été gratifiant sur le plan créatif, nos dirigeants étaient tous intelligents et attentionnés, et je suis reconnaissant que nous ayons eu l’espace pour faire tous ces épisodes sauvages et réconfortants sur des choses qui comptent tant pour moi. ».

« Je suis tellement fier du travail accompli par tous mes talentueux collègues et collaborateurs sur cette émission. Veuillez regarder le générique de fin et prendre note de tous ces noms dans la distribution et l’équipe. Je suis également très heureux que The Animation Guild et la Writers Guild of America nous a couvert. J’espère que tous les créateurs de spectacles qui ont le pouvoir de se battre pour syndiquer leurs productions continueront à le faire., il ajouta. Il a conclu en notant : « J’ai encore une belle et étrange fin en tête pour T&B, j’espère qu’un jour nous aurons l’occasion de terminer cette histoire. En attendant, je n’ai pas fini de créer. J’ai vu combien de personnes se connectent à cette émission sur un niveau profond. Et j’ai l’intention de continuer à raconter des histoires comme celle-ci, quoi qu’il arrive..

Cette comédie animée est centrée sur l’amitié de deux femmes-oiseaux d’une trentaine d’années qui vivent dans le même immeuble : Tuca (Tiffany Haddish), un toucan arrogant et insouciant, et Bertie (Ali Wong), un oiseau chanteur anxieux et rêveur. Sa troisième saison a été créée à la mi-juillet sur HBO Max et s’est terminée le 29 août, on pensait donc qu’elle pourrait avoir une suite, mais cette nouvelle a été une vraie surprise pour ses fans. Pour le moment, on ne sait pas si Tuca et Bertie sera secouru par une autre plate-forme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂