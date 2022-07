La série Netflix qui a détrôné Stranger Things comme la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a présenté son dernier Top 10 avec les plus choisis par le public américain et Stranger Things n’est plus à la première place, après sa quatrième saison. Découvrez qui l’a battu !

©NetflixLa série Netflix qui a détrôné Stranger Things comme la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen.

le service de streaming Netflix a un large catalogue de productions populaires, mais il ne fait aucun doute que la plus remarquable jusqu’à présent cette année est choses étranges. Cette série est revenue avec sa quatrième saison après trois ans sans diffusion et a une fois de plus conquis ses fans avec de nouveaux personnages, ce n’était donc rien de nouveau qui resterait en tête de tout classement. Cependant, il a été confirmé que a été dépassé en Amérique pour un autre titre très attendu.

Les données suivantes proviennent du mesureur d’audience nielsonqui sont chargés de rapporter les chiffres exacts vus par les téléspectateurs américains de la télévision et des plateformes conventionnelles Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. La publication des rapports prend un certain temps pour confirmer la collecte des chiffres, ils arrivent donc avec près d’un mois de retard.

+ La série qui a dépassé Stranger Things aux États-Unis

Selon une récente déclaration de Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 13 et du 19 juin était L’Académie des Parapluies avec un total de 2 454 millions de minutes jouées. Après deux ans, l’adaptation de la bande dessinée de Gerard Way et Gabriel Bá revient à Netflix avec sa troisième saison, atteignant une fureur similaire à celle générée par choses étrangesmais ces jours-ci, il était supérieur.

La trama de los nuevos episodios se centró nuevamente en los miembros de la Umbrella Academy ahora en el presente, luego de detener el fin del mundo en 1963. Pese a estar convencidos de haber evitado el apocalipsis, rápidamente se dan cuenta de que algunas cosas no ils vont bien. À ce moment, l’Académie Sparrow surgit, avec qui ils ont une confrontation immédiate, mais ils ne seront pas un souci, car ils doivent trouver un moyen de retourner à leur vie pré-apocalyptique.

Au cours de la semaine susmentionnée, choses étranges classé deuxième aux États-Unis avec 2,326 millions de minutes vues, donc la différence était plus petite. Le reste du Top 10 Nielsen se résume comme suit : Obi-Wan Kenobi (860M), The Boys (712M), Peaky Blinders (569M), God’s Favorite Idiot (402M), Ozark (386M), The Lincoln Lawyer (383M), The Summer I Turned Pretty (376M) Oui Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet (375M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂