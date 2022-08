La série Netflix qui a dépassé Stranger Things aux États-Unis selon Nielsen

in

Netflix

Nielsen a présenté sa dernière mise à jour et a confirmé que Stranger Things ne mène plus le Top 10 le plus joué aux États-Unis.

©NetflixLa série Netflix qui a dépassé Stranger Things aux États-Unis selon Nielsen.

le service de streaming Netflix s’est retrouvé en 2022 avec une grande crise d’entreprise à la suite d’une baisse de millions d’abonnés dans le monde, mais la réalité montre que sa popularité perdure grâce à son contenu et choses étranges C’était le grand événement de ces derniers mois. La série créée par les frères Duffer est revenue après trois ans avec sa saison 4 et a été un succès mondial complet, même s’il a été confirmé qu’elle avait cessé de l’être aux États-Unis.

le compteur d’audience nielson est celui qui détaille chaque semaine les chiffres officiels des téléspectateurs et plateformes américains Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Il s’agit d’un rapport détaillé et précis que les entreprises derrière ne présentent généralement pas officiellement, de sorte que le rapport ci-dessous a un mois de retard.

+ La série qui a remplacé Stranger Things aux États-Unis

Selon la récente mise à jour de Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 18 et du 24 juillet était Virgin River (Un endroit pour rêver) avec un total de 2 638 millions de minutes jouées. L’adaptation du roman homonyme de Robyn Carr est revenue avec sa quatrième saison et s’avère être l’un des titres préférés du public américain, bien qu’elle ait également retrouvé sa fureur dans le monde entier.

Dans ces épisodes, Mel commence par ne pas savoir si son bébé appartient à son défunt mari, Mark, ou à Jack, mais elle garde un sentiment d’optimisme car elle veut être mère depuis des années et son rêve se rapproche de la réalité. La bonne nouvelle pour les fans de la série est que Elle a déjà été renouvelée pour une saison 5, même si jusqu’à présent, il n’a pas été officialisé s’il sera le dernier à être vu. Il est prévu pour mi-2023.

La vérité est aussi que choses étranges s’est positionné à la deuxième place de la semaine susmentionnée avec 2,277 millions de minutes vues. La suite du Top 10 du 18 au 24 juillet se complète comme suit : L’homme gris (1 438 millions), Resident Evil (772 millions), Seul (745 millions), NCIS (737 millions), Cocomelon (705 millions), Grey’s Anatomy (666 millions), The Umbrella Academy (553 millions) Oui Les garçons (532M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂