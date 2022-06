La série Netflix qui a dépassé Ozark comme la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Netflix a un nouveau leader dans le classement d’audience, laissant de côté Ozark, qui était sur une lancée jusqu’à cette semaine. Découvrez le dernier Top 10 Nielsen ici !

©NetflixLa série Netflix qui a dépassé Ozark comme la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen.

Les États-Unis sont l’un des marchés les plus importants pour le service de streaming Netflix dans le monde entier, de sorte que chaque élément de contenu qui devient une rage a tendance à attirer encore plus l’attention. Ozark était la série qui avait généré le plus d’audience avec ses derniers épisodes, mais récemment le site nielson a publié sa dernière mise à jour, laissant un autre titre populaire en tête.

le compteur d’audience nielson publie les chiffres des téléspectateurs américains des réseaux et plateformes de télévision Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. On y trouve une grande précision dans leurs données, donc le temps pour les rassembler exactement est allongé et elles sont révélées avec près d’un mois de retard.

+Le plus vu aux États-Unis

Selon le dernier rapport Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 16 et du 22 mai était L’avocat de Lincoln avec un total de 1 850 millions de minutes jouées. Ce spectacle mettant en vedette Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton et Neve Campbell a été ajouté au catalogue de la plateforme le 13 mai, donc à ses débuts, il a fait fureur dans le pays.

L’intrigue qui a captivé le public se concentre sur la vie d’un idéaliste iconoclaste qui pratique le droit sur le siège arrière de sa voiture Lincoln, acceptant des affaires de toutes sortes et de toutes envergures à Los Angeles. Son histoire est basée sur le best-seller de l’écrivain Michael Connelly et ces derniers jours, son renouvellement pour une deuxième saison a été officialisé, dont pour le moment il n’y a pas trop de détails.

Ozark a été déplacé du haut et est resté à la deuxième place avec 1 081 millions de minutes, dans un Top 10 qui comptait 9 des 10 titres Netflix. La liste est complétée par : Senior Year (767 M€), Cocomelon (682 M€), Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (594 M€), NCIS (552 M€), Criminal Minds (501 M€), The Circle (467 M€), Outlander (456 M€) Oui Un accord parfait (442M).

