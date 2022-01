La série Netflix qui a battu des records d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a publié les chiffres officiels de la plateforme et un titre exceptionnel a attiré tous les regards des téléspectateurs de la semaine comptée.

le compteur d’audience nielson est chargé de publier des données hebdomadaires des États-Unis sur les téléspectateurs en général et les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Comme ces plateformes ne montrent généralement pas les vrais chiffres, il existe cette source fiable pour le public, mais il faut du temps pour corroborer les données et c’est pourquoi elles arrivent avec près d’un mois de retard.

Le rapport précédent montrait que la fureur des Le vol d’argent Il n’a pas eu un grand impact sur les terres américaines, comme il l’a fait dans d’autres pays, en particulier ceux de langue espagnole. Des contenus comme Perdus dans l’espace, Cocomelo, NCIS, Criminal Minds Oui Seinfeld a obtenu plus d’audience que la fiction espagnole, mais cette fois une autre série est arrivée qui ne laissait aucun doute et était en tête du classement.

+ La série Netflix qui bat des records aux États-Unis

Selon la dernière mise à jour de nielson, le titre Netflix devenu le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 13 au 19 décembre était Le sorceleur, avec 2,191 millions de minutes jouées. L’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski a mis plus de deux ans à revenir avec sa deuxième saison dans l’immense catalogue de streaming, puisque la pandémie de Coronavirus était sa principale rivale au milieu de sa production.

Les inconvénients au milieu de son tournage n’ont généré que plus d’enthousiasme et d’attente chez les fans, donc les résultats sont visibles et il est plus que clair que le spectacle mettant en vedette Henry Cavill est un succès dans la région nord-américaine. De la même manière, le phénomène a atteint d’autres niveaux en étant la série la plus choisie par les abonnés du monde entier quelques jours après son lancement et maintenant ils attendent avec impatience sa troisième saison.

cocomelon s’est classé deuxième avec 840 millions de minutes vues et le podium l’a clôturé Esprits criminels avec 631 millions de minutes. Le reste du Top 10 de la semaine mentionnée a été complété par oeil de faucon (580M), Perdu dans l’espace (569M), L’impardonnable (566M), Seinfeld (511M), NCIS (494M), Animaux en Australie (485M) et La roue du temps (467M).

