La série Netflix qui a atteint un record d’audience historique aux États-Unis selon Nielsen

Nielsen présente sa dernière mise à jour sur le contenu le plus regardé aux États-Unis et une série Netflix a fait un gros impact avec un record. Tout savoir en détail !

© GettyLa série Netflix qui a atteint un record d’audience historique aux États-Unis selon Nielsen.

C `est vrai que Netflix Il traverse peut-être son pire moment d’entreprise, après la déclaration faisant état d’une forte baisse du nombre d’abonnés dans le monde, mais les résultats du service de streaming ne font que montrer que sa popularité reste remarquable. A cette occasion, une première vient de prendre une figure inimaginable pour toute production originale aux Etats-Unis.

Comme chaque semaine, une nouvelle mise à jour arrive nielsonle compteur d’audience qui reflète en chiffres ce qui est vu par les téléspectateurs des réseaux et plateformes américains Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV et Hulu TV. Nous devons préciser que le rapport suivant a presque un mois de retard, car les entreprises ne divulguent souvent pas les données avec précision et il faut du temps pour les collecter.

+La série record aux États-Unis selon Nielsen

Selon le dernier rapport de nielson, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 était choses étranges avec un chiffre record : 7,203 millions de minutes jouées. La série populaire Netflix est revenu le 27 mai avec le tome 1 de sa saison 4après trois ans sans diffusion, tant l’attente et l’attente des fans l’ont poussé à obtenir cette reconnaissance qui n’a pas de comparaison pour la durée de ses épisodes.

Comme nous le savons, le week-end dernier, le 2ieme volume avec ses deux derniers chapitres du quatrième opus, il est donc clair que la fureur aura une suite. Son intrigue a ramené les personnages principaux après la bataille de Starcourt, mais maintenant ils sont séparés et doivent faire face à l’apparition de Vecna, une nouvelle menace surnaturelle liée à l’Upside Down qui génère la terreur à Hawkins.

Pour prendre la dimension de ce qui a été obtenu par choses étrangesen deuxième place est Tout américain avec seulement 1 253 millions de minutes vues. Le reste du Top 10 Nielsen de la semaine mentionnée est complété par : L’avocat de Lincoln (966M), Obi-Wan Kenobi (958M), Les Garçons (949M), Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (758M), NCIS (692M), Ozark (644M), Cocomelon (615M) Oui Esprits Criminels (558M).

