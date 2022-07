La série Netflix qui a atteint un nouveau record d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen présente un nouveau reportage des plus visionnés aux États-Unis et ce contenu Netflix a obtenu un grand nombre de vues.

© GettyLa série Netflix qui a réalisé un nouveau record d’audience aux Etats-Unis selon Nielsen.

le service de streaming Netflix est en pleine crise d’entreprise majeure après la confirmation d’une forte baisse des abonnés, qui a entraîné d’importantes pertes économiques, mais en parallèle il y a une réalité qu’il est impossible de nier. S’il y a une qualité ces dernières années, c’est que les titres originaux sont devenus de véritables phénomènes à travers le monde et, au-delà du moment critique, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Le rapport suivant arrive pour les statistiques de l’audimètre nielsonqui sont chargés de rapporter les chiffres exacts des téléspectateurs américains de la télévision et des plateformes conventionnelles Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Il faut souligner que la publication a près d’un mois de retard, car il faut du temps pour la compiler.

+La série record en audience aux USA

Selon le site officiel de Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 27 juin et le 3 juin 2022 était choses étranges avec un total de 5,911 millions de minutes jouées. Il s’agit du tome 2 tant attendu de la quatrième saison, qui ne comptait que deux épisodes, mais qui a également suscité un nouvel engouement chez les abonnés.

Fin mai, arrivait le premier volet du quatrième volet, reprenant l’histoire de la bande d’amis séparés pour la première fois, mais se réunissant avant l’apparition d’une nouvelle menace surnaturelle connue sous le nom de Vecna. Le volume 2 a poursuivi cette prémisse, développant l’histoire qui a abouti à la mort de Max et Eddie Munson. La bonne nouvelle pour les fans est que il y aura une finale de la saison 5 à venir en 2024.

En démonstration que Netflix continue de mener face à la concurrence, les prochains titres les plus regardés étaient L’Académie des Parapluies (2,219M) Oui Chanson 2 (1,257M). Le reste du Top 10 est complété par : The Terminal List (1 106 millions), The Man From Toronto (952 millions), The Boys (951 millions), NCIS (787 millions), Cocomelon (655 millions), Doctor Strange dans le multivers de la folie (620 millions) Oui L’anatomie de Grey (610M).

