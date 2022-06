La série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 6 au 12 juin 2022) : Stranger Things ou Peaky Blinders ?

in

Netflix

Elle clôturait une nouvelle semaine pour Netflix et laissait une série en tête du Top 10 présenté ce dimanche par FlixPatrol. Voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixLa série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 6 au 12 juin 2022) : Stranger Things ou Peaky Blinders ?

le service de streaming Netflix est au milieu de changements majeurs concernant son avenir d’entreprise, entre des plans pour atténuer la baisse des abonnés ou des stratégies pour apporter des sorties majeures en salles. Cependant, les inquiétudes ont aussi à voir avec son actualité, où une nouvelle semaine s’est terminée avec un titre précis indiqué comme le favori des téléspectateurs. Regardez ce que c’est !

Le sixième mois de l’année est spécial pour le retour d’une nouvelle saison de L’Académie des Parapluiesmais aussi pour les nouveaux épisodes qui se sont clôturés Peaky Blinders, un autre des contenus les plus choisis par les utilisateurs ces dernières années. Au-delà de la popularité de la fiction britannique, elle n’a pas été en mesure de battre choses étranges, qui a de nouveau repris le Top 10 hebdomadaire.

Selon le rapport de FlixPatrol, le tome 1 de la saison 4 de l’émission créée par les frères Duffer s’est positionné en tête du classement d’audience hebdomadaire du 6 au 12 juin. Les 7 premiers chapitres correspondant à cet opus sont arrivés le 27 mai et l’engouement continue plus que jamais, puisque trois ans se sont écoulés depuis le dernier de l’histoire mettant en vedette Millie Bobby Brown et compagnie.

De plus, ils n’arrêtent pas de battre des records après avoir confirmé qu’il a obtenu la première note pour un programme anglophone avec 286 790 000 millions d’heures vues lors de son premier week-end. Selon la dernière mise à jour de la base de données de streaming, au cours de sa première semaine complète à l’intérieur de la bibliothèque, il a recueilli 335 010 000 millions d’heures de visionnage.

Un aspect important à retenir est que leurs épisodes durent en moyenne plus d’une heure, ce qui se reflète directement dans le classement des visionnages. Il reste encore deux chapitres qui arriveront le 1er juillet et bientôt les vrais chiffres seront connus dans ses 28 premiers jours pour savoir s’ils ont dépassé Le jeu du calmarqui détient actuellement le record de tous les temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂