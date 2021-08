La série Netflix la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Nielsen met à jour ses données d’audience chaque semaine avec un décalage de phase de près d’un mois. Le cabinet de conseil est parmi les plus prestigieux au monde et leurs chiffres sont des références pour l’ensemble de l’industrie, donc toutes les productions veulent être en tête de leur classement. Cette fois, la liste des séries les plus regardées aux États-Unis est sortie et le gagnant est un événement Netflix : Virgin River. Revoyez les chiffres.

Analyse par Nielsen envisagé la semaine du 12 au 18 juillet, où il y avait de grandes premières en streaming. Parmi eux, la troisième saison d’Un endroit pour rêver sur la plateforme N, qui a marqué la tendance avec 10 nouveaux épisodes. Avec un total de 2 109 millions de minutes vues, le programme était le premier choix aux États-Unis selon l’étude.







Le phénomène romantique a dépassé une production qui s’était imposée ces six dernières semaines : Manifeste. Avec 1 294 milliards, le spectacle était en deuxième position des plus écoutés par les spectateurs. La mauvaise nouvelle pour les fans est que NBC l’a récemment annulé pour n’avoir pas réussi à conclure un accord avec Netflix.

Le troisième sur la liste apparaît Loki avec la clôture de sa première saison. La série Marvel sur Disney + a eu le lancement de son chapitre 6 le 14 juillet et était le plus vu de son catalogue. L’émission avec Tom Hiddleston était loin de Virgin River et Manifest car elle ajoutait 1,011 milliard de minutes.

Le Top 10 est complété par des hits établis comme Grey’s Anatomy, Cocomelon et Criminal Minds. En plus des premières telles que la deuxième saison de Atypique, qui est arrivé le 9 juillet. Le seul film qui entre dans le classement est Luca, qui est sorti le 18 juin sur Disney +.

Le plus regardé en Amérique selon Nielsen