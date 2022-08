La série Netflix la plus regardée au monde depuis 3 semaines

Netflix

Netflix connaît un nouveau succès à travers le monde dans son catalogue et est déjà devenu le plus choisi pendant trois semaines consécutives.

©NetflixLa série Netflix la plus regardée au monde depuis 3 semaines.

Les rapports faisant état de baisses d’abonnés au cours des deux premiers trimestres de l’année et les rapports faisant état d’une crise économique ne sont pas des symptômes de soulagement pour le service de streaming Netflix, mais curieusement en parallèle les nombres de visualisations continuent de les accompagner. Force est de constater que la grande rage de 2022 dans son catalogue était choses étranges avec le retour de sa quatrième saison, mais récemment, ils ont un autre succès surprise.

La concurrence se renforce dans ce qu’on appelait la « bataille des plateformes », puisqu’on se retrouve avec HBO Max et un produit comme Maison du Dragon qui est un record d’audience jusqu’à présent cette année et bientôt Amazon Prime Video présentera l’émission Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Cependant, du N rouge ils maintiennent leur optimisme et actuellement le phénomène est L’homme de sable.

Selon le dernier rapport du site Web FlixPatrol, L’homme de sable est devenue la série la plus regardée de Netflix pour la dernière semaine du 22 au 28 août 2022. Ainsi, c’est la troisième semaine consécutive que l’adaptation du comic de Neil Gaiman se positionne en tête du Top 10 avec un large écart avec ses plus proches poursuivants.

La base de données officielle de la plateforme a indiqué qu’en seulement trois jours, elle avait obtenu 69 480 000 millions d’heures regardées et continue avec les chiffres les plus élevés du classement d’audience : 127 500 000 millions d’heures Oui 77 240 000 millionsnous sommes donc confrontés à un nouveau phénomène de Netflix. La réalité est que jusqu’à présent, il n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison, mais on pense qu’il sera bientôt officialisé.

l’intrigue de L’homme de sable tourne autour de Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui vont changer à jamais le monde des rêves et de l’éveil. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂