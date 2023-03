La série NETFLIX la plus populaire MAINTENANT qui VOUS ATTRAPERA

in

Netflix

Netflix a un énorme catalogue de séries convaincantes, mais il y en a maintenant une qui est la plus populaire. la connaître.

©NetflixLa série Netflix la plus populaire du moment

le catalogue de Netflixest un favori de l’industrie du streaming. La plateforme se renouvelle sans cesse et partage des productions qui captivent des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Cependant, certains attirent beaucoup plus l’attention que d’autres, en particulier ceux qui sont complètement nouveaux.

La grande preuve en est qu’il existe actuellement une fiction Netflix qui vient d’être lancée et qui est déjà devenue une tendance mondiale. Il s’agit de L’agent de nuit, qui, selon Flix Patrol, occupe la première place du classement mondial des plus reproduits. D’après ce que dictent les statistiques de ladite page, cette série est en tête du top 10 de plus de 80 pays.

Synopsis de L’agent de nuit :

Avec un total de 10 épisodes, The Night Agent suit Peter Sutherland, un agent subalterne du FBI travaillant dans le sous-sol de la Maison Blanche. Son emplacement est à côté d’un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu’à ce qu’une nuit, il reçoive un appel qui le mène à une conspiration rapide et dangereuse qui s’étend au bureau présidentiel.

Bande-annonce de L’agent de nuit :

Casting de L’agent de nuit :

Gabriel Basso est Peter Sutherland

Luciane Buchanan est Rose Larkin

Hong Chau comme Diane Farr

Fola Evans-Akingbola est Chelsea Arrington

DB Woodside est Erik Monks

Eve Harlow est Ellen

Phoenix Raei est Dale

Kari Matchett est Michelle Travers

Christopher Shyer est Ashley Redfield

Sarah Desjardins est Maddie Redfield

Robert Patrick est Jamie Hawkins

Ben Cotton est Gordon Wick

Enrique Murciano est Ben Almora

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?