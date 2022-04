La série Netflix en tête du Top 10 des audiences aux États-Unis selon Nielsen

in

Netflix

La plateforme a de nouveau piétiné les téléspectateurs américains avec 8 séries dans le classement principal. Voyez lequel est le numéro un !

© GettyLa série Netflix qui mène le Top 10 des audiences aux États-Unis selon Nielsen.

Ce n’est pas nouveau que Netflix C’est actuellement le service de streaming le plus populaire au monde, mais l’un des pays où il fait fureur est les États-Unis. Là-bas, les productions locales sont généralement les préférées du public, bien que les titres dans d’autres langues soient également généralement reconnus, comme cela s’est produit avec Le jeu du calmar. Maintenant, on savait que la plateforme compte 8 séries dans le Top 10 du pays.

le compteur d’audience nielson est celui qui propose les données suivantes, basées sur le public qui regarde la télévision et les streamings Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et AppleTV+. Les informations publiées chaque semaine sont exactes à cent pour cent, mais en n’ayant pas les données quotidiennement, cela prend du temps et c’est pourquoi elles arrivent avec près d’un mois de retard.

+La série la plus regardée aux États-Unis

Selon la nouvelle mise à jour de Nielsen, la série la plus regardée sur le sol américain entre la semaine du 28 février au 6 mars 2022 a été Inventer Annaavec un total de 1 168 millions de minutes jouées. Ainsi, le programme créé par Shonda Rhimes continue de dominer le classement pour la troisième semaine consécutive.

Comme nous vous l’avons dit, Netflix est toujours le protagoniste, puisque Vikings : Walhalla classé deuxième avec 1,079 million de minutes vuesun montant moindre si l’on considère que vikings C’était l’un des spectacles les plus appréciés de la dernière décennie. De son côté, la mini-série Le pire locataire du monde classé troisième avec 1,032 million de minutes vues.

la télé-réalité l’amour est aveugle, avec seulement 5 épisodes, était juste en dehors du podium avec 998 millions d’heures gagnées. Le reste du Top 10 est complété par tout Netflix, mais un seul titre Disney+ et Prime Video : Charme (854M), NCIS (777M), Esprits criminels (773M), Des morceaux d’elle (752M), À Madea Retrouvailles (746M) et La merveilleuse Mme Maisel (682M).

