La série Netflix amusante de seulement 6 chapitres qui sont passés inaperçus

Netflix

Netflix a une série frappante qui n’a pas été l’une des plus commentées lors de sa première, mais ici nous vous disons tout pour ne pas la manquer.

©NetflixLa série amusante Netflix de seulement 6 chapitres qui sont passés inaperçus.

L’actualité de Netflix en tant qu’entreprise, ce n’est pas le meilleur après l’annonce d’une baisse des abonnés qui pourrait augmenter dans les mois suivants, mais le service de streaming semble être une contrepartie à cette situation, puisque son vaste catalogue connaît des succès immédiats. Il existe des cas où le public ne suit pas les premières de contenu, mais vous devez en tenir compte, comme l’exemple que nous allons vous présenter.

Le drame est généralement le genre préféré des utilisateurs de plateformes, mais la comédie a aussi des fans qui choisissent ce type de production pour la simple raison de passer un bon moment et de profiter d’une intrigue sans trop d’enchevêtrements. Dans la bibliothèque, vous trouverez des programmes mêlant théâtre et humour, tels que La vie en rire.

Ce spectacle français a été créé par Fanny Herrero et a atteint Netflix le 18 mars, même s’il ne figurait pas parmi les plus visionnés lors de sa semaine de lancement et n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il mérite. Son argumentation suit Aïssatou, Nezir, Bling et Apolline, qui viennent d’horizons très différents, mais partagent le rêve de réussir à Paris. Ils désirent une renommée virale dans la comédie et risquent tout ce qu’il faut pour faire rire le monde.

Aux côtés du créateur, les réalisateurs ont également accompagné Farid Bentoumi et Bryan Marciano, qui a travaillé sur les scénarios de Camille De Castelnau, Fanny Herrero, Hervé Lassïnce, Lison Daniel, Judith Havas et Eliane Montane. Son casting est composé de Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj, Jean Siuen, Samir Decazza et Gabrielle Cohenentre autres.

Au-delà de ça La vie en rire n’a pas occupé les premières places des classements d’audience, il faut vous dire que l’avis du public a été positif, ainsi que celui des critiques, qui ont mis en avant l’adaptation de la vie des monologues pour tenter de trouver un avenir meilleur. Pour cela et bien plus encore, vous ne pouvez pas manquer les 6 épisodes en ce moment sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂