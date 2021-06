La série Netflix à regarder si vous manquez Jonathan Bailey de Bridgerton

L’année dernière, quand Netflix a ajouté à sa bibliothèque Bridgerton, une série d’époque basée sur les romans de Julia Quinn, l’ensemble du casting de la bande catapultée à la renommée internationale. Ceux qui ont pris le plus d’importance étaient Régé-Jean Page et Phoebe Dynevor, les protagonistes du premier volet, mais même ainsi, Jonathan Bailey n’était pas en reste puisqu’il a conquis le cœur de nombreux fans.

A tel point que désormais, que Jonathan Bailey sera le nouveau personnage principal de la deuxième saison de Bridgerton, puisque maintenant le livre qui sera capturé sur le petit écran sera Le vicomte qui aimait, l’acteur britannique continue de récolter les succès. Cependant, il convient de noter que les enregistrements des nouveaux épisodes viennent de commencer, c’est-à-dire qu’il est encore nécessaire de le revoir dans la peau d’Anthony.

C’est pourquoi, depuis Spoiler, on a trouvé un moyen pour qu’aucun adepte de l’interprète ne le rate : le voir dans une autre série Netflix. C’est Crashing, la série Phoebe Waller – Bridge, qui en plus de l’avoir écrit, y joue aux côtés de six autres acteurs, dont Bailey. « En échange d’un loyer bon marché, un groupe diversifié de locataires dans la vingtaine s’est installé comme gardiens dans un hôpital abandonné, où il y aura des rires», lit le synopsis de la plateforme.







Avec une saison de six épisodes, CrashComme le dit la description de Netflix, il se déroule dans un hôpital transformé en maison communautaire où les protagonistes sont confrontés à différents défis, notamment la vie elle-même et les romances qui vont commencer à émerger. Et, de son côté, Jonathan incarne Sam, la star du strip-tease et qui pourrait, désormais, être l’acteur le plus prometteur de la génération millennial britannique.

CrashGrâce à son petit nombre de chapitres et chacun ne dure qu’une demi-heure, c’est la série parfaite pour faire un marathon ou faire du binge-watching. Une fiction comique, idéale pour un dimanche après-midi, simple, amusante, légère et sans prétention qui vous permettra d’attendre de manière plus agréable la saison deux de Bridgerton.