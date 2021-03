La série NASCAR Cup se déroule à nouveau sur terre, plus de 50 ans plus tard

Cela a pris plus de 50 ans, mais il me reste un peu de temps avant que je puisse voir une voiture NASCAR rouler à nouveau au sol pendant la Coupe Série.

L’étape choisie pour ce retour du dirt racing dans la principale catégorie NASCAR a été le Circuit automobile de Bristol, dans l’état du Tennessee, aux Etats-Unis, un circuit ovale de 850 mètres déjà recouvert de terre à plusieurs reprises, la dernière fois en 2001, quand il a reçu la course de la Monde des hors-la-loi.

Aujourd’hui, 20 ans après cette épreuve, le défi est encore plus grand, car cette prochaine course marquera un véritable retour dans le passé, plus précisément en 1970, date de la dernière épreuve de l’épreuve. Coupe Série de NASCAR sur un circuit de masse.

Avec la course prévue pour le 28 mars et avec les billets déjà en vente, la préparation du Circuit automobile de Bristol avance à un bon rythme, à un moment où de nouveaux détails de l’événement se dévoilent.

Ovale moins incliné

La conversion du circuit a commencé en janvier et a forcé des changements radicaux, notamment dans la pente de l’ovale, qui a vu l’angle passer de 30 à 19 degrés. Cependant, malgré ce soulagement, les installations ne sont pas attendues.

« La Cup Series n’a pas été courue sur terre depuis longtemps, donc il n’y avait rien pour voir comment elle a réagi », a rappelé Steve Swift, responsable du retour de NASCAR sur terre, s’adressant à Autoweek.

250 tours créeront des obstacles

Cependant, Swift rappelle qu’il y aura de la poussière dans l’air et que l’humidité tout au long de la course – qui comptera 250 tours – peut être un défi: «Tout se résume à s’assurer qu’il y a suffisamment d’humidité pour résister et que la poussière reste sous contrôle. Il y aura toujours de la poussière, mais il faut pouvoir la lisser ».

Il peut pleuvoir et la course peut devenir difficile et nous sommes là pour arracher le nez à nos voitures. Mais j’espère sincèrement que la course sera difficile, car cela ajoutera plus de caractéristiques à cette piste et causera des choses différentes. Kyle Larson, l’actuel pilote de la Cup Series avec le plus de triomphes au sol

Émotion garantie

Il y a beaucoup de pilotes qui regardent cette épreuve de Cup Series avec un certain soupçon et il y a même ceux qui soutiennent qu’il sera très difficile de dépasser.

Cependant, Swift utilise les données du simulateur pour reposer les fans de NASCAR et pour montrer que l’excitation pendant la course est garantie: «Les courbes 1 et 2 permettent de dépasser, selon les informations du simulateur. Je ne dis pas que cela arrivera, car tout peut arriver ce week-end. Nous ne savons pas. Tout est inconnu ».