La série mystique turque de Netflix qui fait déjà sensation

Netflix

Mi Otra Yo est une entrée solide dans le vaste catalogue de Netflix qui a réussi à conquérir le public avec une histoire émouvante. Attention!

©IMDBles trois protagonistes

Réalisé par Burcu Alptekin et créé par Nuran Evren Sit, mon autre moi suit trois amis : Ada, Sevgi et Leyla, qui partageaient une chambre à l’université. Leur amitié s’est renforcée au fil du temps et ils se sont apporté un soutien inconditionnel durant toutes ces années, menant même des vies très différentes. Ada est une chirurgienne à succès, Sevgi une avocate ambitieuse et Leyla, qui n’a pas valorisé sa facette professionnelle, vit heureuse avec son mari et son fils dans cette parcelle de Netflix.

Cependant, l’ombre de la tragédie frappe à la porte de ces trois femmes alors que Sevgi reçoit un diagnostic de cancer. Le chemin de sa guérison est dur mais ils deviennent inséparables pour l’encourager à le surmonter. Bien qu’il existe une possibilité de traitement médical, Sevgi est prête à essayer d’autres méthodes moins traditionnelles pour retrouver la santé qu’elle désire et dont elle a tant besoin.

Les trois amis inséparables se lancent dans un voyage à Ayvalik, en Turquie, pour trouver un homme mystérieux nommé Zaman qui dirige des séances de constellation familiale. Ce qu’ils ne soupçonnent pas, c’est que leur vie changera à jamais au cours de ce voyage lorsqu’ils en découvriront davantage sur leurs proches, leurs ancêtres et d’autres versions d’eux-mêmes. 100% mysticisme au sein d’une intrigue qui passionne par le poids spécifique de la situation présentée.

Une série émouvante et bien pensée

La créativité turque a longtemps été récompensée pour Netflix qui investit dans des productions originales de ce pays pariant sur son succès. Dans ce cas c’est mon autre moi qui a eu son baptême le jeudi 28 juillet avec la possibilité de voir les huit épisodes de cette fiction déjà disponibles dans le catalogue Géant du Streaming. Voici d’autres exemples de contenu provenant de cette source : Minuit au Pera Palace, Yakamoz S-245, 50 m2 Oui club istanbul.

mon autre moi est une comédie dramatique dans laquelle trois amis de toujours entreprennent un voyage qui, de manière inattendue, va changer l’existence de chacun d’eux. Nous parlons d’un genre qui a tendance à répéter des formules et à construire des intrigues de la même manière. Mais dans le cas de cette fiction turque il y a de la place pour la surprise car c’est un pari bien géré du côté émotionnel de l’histoire.

le casting de mon autre moi incluye a Tuba Büyüküstün como Ada, Seda Bakan como Leyla, Boncuk Yilmaz como Sevgi, Murat Boz como Toprak, Firat Taniz como Zaman, Serkan Altunorak como Selim, Füsun Demirel como Muko, Umut Kurt como Erdem, Ali Bahadir Bahar como el doctor Hakam, entre autres. mon autre moi est l’une des nouvelles sensations du catalogue de Netflix et beaucoup de ces noms propres ont à voir avec cela.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂