La série mystère parfaite à regarder sur Full Moon s’appelle Recipes for Love and Murder.

Tandis que le Pleine Lune en Poissons C’est à des heures Télé de gland vient de renouveler son catalogue. La plateforme de streaming spécialisée dans les contenus en anglais de Grande-Bretagne, Australie Oui Nouvelle Zélande, maintenant, arrive avec une proposition unique filmée en Afrique du Sud. Il s’agit de Recettes d’amour et de meurtreune série qui mêle mystère, drame et, bien sûr, aussi un peu d’humour et d’ironie.

Mettant en vedette l’actrice irlandaise Marie Doyle Kennedyconnue pour ses performances dans Orphelin noir Oui Les Tudorsce spectacle est basé sur le roman Tannie Maria Mystèreécrit par l’auteur sally andrew. ci-dessous dans spoilers Nous vous expliquons en détail de quoi il s’agit et pourquoi vous ne devriez pas le manquer ce week-end de Pleine Lune. Aussi, si vous aimez les séries à l’esthétique irréprochable, nul doute que vous devriez le voir.

+De quoi parle Recettes pour l’amour et le meurtre

Tannie Maria est une Écossaise qui vit en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Là, il a trouvé dans la cuisine un refuge curatif et thérapeutique qui lui permet de partager chacune de ses gourmandises avec les habitants de la ville où il habite. Cependant, ses recettes dans le journal local ne sont pas les plus lues et le directeur du journal décide de la licencier. Maria, se sentant dévastée par la nouvelle, vous demande de bien vouloir la réaffecter à une autre tâche.

Ainsi, la femme commence à répondre à toutes les lettres de lecteurs qui écrivent pour demander des conseils sur certaines situations de sa vie. La première s’avère être une femme confrontée à un mariage violent et, dans un premier temps, l’échange entre les deux est fluide. Cependant, peu de temps après, la jeune femme est assassinée et la vie de Maria bascule à jamais. Avec l’aide d’un des journalistes du journal, il compte enquêter sur ce qui s’est passé et ainsi emprisonner le coupable.

Comme la série à laquelle Acorn TV nous a habitués, Recettes d’amour et de meurtre Il a la capacité de générer de l’intrigue mais aussi des moments de réflexion et d’autres d’humour, bien sûr. L’intérêt de ce spectacle créé par Karen Jaynes, qui réalise également quatre épisodes, est qu’il est à la fois profond et irrésistible, puisqu’il peut accrocher le spectateur quelques minutes après le premier chapitre. Il y a une traînée de mystère dans son protagoniste qui nous fait sans aucun doute nous demander : qui est cette femme et à quoi ressemble son passé ? Car, oui, Tannia Maria garde plusieurs secrets qui seront dévoilés au fil des épisodes.

D’autre part, Recettes d’amour et de meurtre se distingue par son excellence en photographie et en direction artistique. L’esthétique et le choix des couleurs pour chaque scène sont judicieux et parviennent également à saisir visuellement cet aspect. Il ne faut pas oublier, en passant, la garde-robe, qui dans le cas de la protagoniste a été choisie pour lui donner un look des années 50.

Il est impossible de ne pas citer les lieux parmi les plus beaux de ce salon. Il a été filmé entre Le Cap, le Karoo et l’Ecosse et, oui, surtout les scènes extérieures du Karoo sont impressionnantes, où encore des plans et des séquences ont été obtenus qui capturent le caractère unique de ce coin de l’Afrique du Sud.

En tant, Marie Doyle Kennedy fournit une interprétation remarquable donnant vie à une femme aussi charmante qu’énigmatique à la fois. L’actrice, qui est en réalité irlandaise, transmet la tranquillité dans ses expressions et sa façon d’aborder cette « cuisine thérapeutique » est fantastique. Mais, bien sûr, le passé de ce personnage est certainement crucial et cela le rendra plus attachant. Autrement dit, l’interprète sait équilibrer sa prestation entre paix et ténèbres.

Recettes d’amour et de meurtre Il a 10 épisodes et vous pouvez déjà voir les deux premiers épisodes sur Acorn TV. Les prochains sont visibles tous les jeudis.

Pourquoi est-il parfait de le voir avec la Pleine Lune en Poissons ?

La Pleine Lune en Poissons ne pourrait pas se produire si le Soleil n’était pas dans son signe opposé, la Vierge, un signe de terre mutable. L’une des valeurs de la Vierge est de mettre à profit la vocation de chacun pour le service. Les Poissons vous aident à vous abstraire un peu et à aller au-delà pour penser au bien commun sans rien attendre en retour. La Pleine Lune en Poissons consiste à fermer les cycles et à se connecter avec ce qui nous fait nous sentir vivants, comme dans ce cas qui arrive à Tannie Maria avec la cuisine et ses conseils dans le journal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂