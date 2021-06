La série musicale limitée Beauty and the Beast arrive officiellement à Disney +

Annoncé en avril, le La belle et la Bête La série préquelle qui sera centrée sur Gaston de Luke Evan et LeFou de Josh Gad a ajouté Briana Middleton au casting dans un rôle qui portait le nom de code « Tilly », et cherchait à l’origine à faire jouer un jeune de 19 ans dans un rôle récurrent. Cette nouvelle a été confirmée plus tôt cette semaine, lorsque Disney a annoncé que le La belle et la Bête prequel a été officiellement allumé en vert en tant que série musicale limitée. Disney a révélé exactement ce que sera l’émission dans un communiqué de presse destiné aux abonnés Disney +.

« Alors que les fans du monde entier célèbrent le 30e anniversaire du classique animé bien-aimé de 1991, Disney+ a annoncé aujourd’hui le feu vert d’une série musicale limitée, La belle et la Bête (titre provisoire) de Disney Branded Television et ABC Signature. Une préquelle en huit épisodes du film d’action en direct de 2017, La belle et la Bête mettra en vedette Luke Evans (L’aliéniste) et Josh Gad (Congelé 2), reprenant leurs rôles de Gaston et LeFou (Louie), et présente Briana Middleton (La barre tendre) en tant que demi-soeur de Louie, Tilly. »

« La Belle et la Bête est développé, produit et écrit par Gad, Edward Kitsis et Adam Horowitz (Il était une fois), chacun servant de co-showrunner. L’équipe créative de la série comprend également le réalisateur nominé aux Tony Awards Liesl Tommy (Éclipsé, Le respect), qui a rejoint le groupe en tant que producteur exécutif et réalisera le premier épisode. »

« Le projet comportera une bande originale du compositeur Alan Menken, lauréat d’un prix EGOT, qui sera également producteur exécutif, et les paroles du premier épisode seront du nominé aux Oscars Glenn Slater (« Tangled »). La production commencera au printemps 2022. »

Briana Middleton est relativement inconnue dans l’industrie, ayant principalement joué dans des courts métrages avant d’apparaître dans La barre tendre cette année. Remplissant ce qui est un rôle de premier plan dans la prochaine série Disney +, c’est un moyen infaillible d’attirer plus d’attention dans l’industrie et pourrait être un excellent point de pivot pour la carrière de la jeune actrice. Bien qu’il s’agisse d’un geste audacieux pour jouer un rôle relativement inconnu dans le rôle, Disney n’a pas été opposé au casting d’acteurs moins connus dans certaines de leurs séries, et avec le pouvoir de star de Luke Evans et Josh Gad déjà derrière le projet, plus une base de fans fidèles, ce n’est pas exactement un risque énorme de leur part.

Situé dans le royaume emblématique de La belle et la Bête des années avant la romance épique de la Bête et Belle, la série suivra Gaston et LeFou alors qu’ils partent avec la demi-soeur de LeFou, Tilly, après qu’une surprenante révélation de son passé a été révélée, envoyant le trio improbable dans un voyage inattendu rempli de romance, comédie et aventure. Alors que les mystères du passé sont découverts et que les dangers du présent grandissent, de vieux amis et de nouveaux ennemis révèlent que ce royaume familier recèle de nombreux secrets. »

La belle et la Bête devrait commencer le tournage dans environ trois mois, il est donc probable que nous verrons bientôt plus de casting et à quoi s’attendre de l’ensemble. Comme la production détourne l’attention de Belle et la bête, il est peu probable que l’un ou l’autre figure dans la série, sauf peut-être dans une mention passagère. Mais cela n’empêchera pas les fans de la franchise d’être ramenés dans ce monde alors que nous en apprendrons davantage sur le méchant de Disney et son acolyte.

Lorsque Disney a sorti son La belle et la Bête remake d’action en direct en 2017, il est instantanément devenu tout aussi populaire que le long métrage d’animation de 1991 sur lequel il était basé. Récoltant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, il est devenu l’un des plus gros films de tous les temps et a remporté un franc succès auprès des fans de ses rôles principaux, Emma Watson et Dan Stevens, qui ont endossé respectivement les rôles emblématiques de Belle et Beast. Avec une réponse aussi positive, les discussions sur les suites et autres projets liés à l’histoire ont commencé presque immédiatement. Bien qu’il ait fallu un certain temps pour que quoi que ce soit progresse, nous pouvons affirmer avec certitude que la préquelle que nous obtenons est une bonne extension de l’histoire sans trop suivre la voie répétitive consistant à suivre d’autres histoires de Belle et Bête comme l’ont fait les suites animées.

Alors que la préquelle commence à prendre forme, nous découvrirons sans aucun doute bientôt à quoi nous attendre lorsque la série arrivera l’année prochaine. Que cela prenne la forme d’une comédie musicale, qui malgré le statut de méchant de Gaston ne serait pas trop exagéré compte tenu de leur relation comique à l’écran, reste à voir, mais il est peu probable que l’histoire ne soit pas sans comédie. éléments indépendamment de ce que le scénario s’avère être. On ne sait pas encore quand Beaty et la bête sera présenté en première sur Disney +.

