La série murale en réalité augmentée célèbre les femmes, l’espace et la science

« Un groupe d’énigmes », de l’artiste Amanda Phingbodhipakkiya. (Crédit d’image: Amanda Phingbodhipakkiya)

L’espace, la science et les femmes incroyables occupent une place centrale dans « A Cluster of Enigmas », une fresque impressionnante et colorée qui utilise la réalité augmentée pour créer de l’art venir à la vie.

La peinture murale, peinte sur un mur de briques près de la Brooklyn Academy of Music de New York, est la première d’une série de peintures murales intitulée « Findings », de l’artiste Amanda Phingbodhipakkiya. Comme décrit dans une déclaration sur le site Web du projet Findings, se trouve «une murale vibrante activée par RA associant une classe mystérieuse d’entités cosmologiques aux femmes lumineuses et diverses de New York».

La pièce présente la science, en particulier les naines brunes, qui sont d’étranges objets cosmiques trop petits pour être considérés comme des étoiles mais beaucoup plus massifs que les planètes de leur taille, car «les fondements scientifiques de la peinture murale» sont inspirés par le travail de Jackie Faherty, astrophysicienne et astronome à le Musée américain d’histoire naturelle de New York, selon la même déclaration. Les recherches de Faherty se spécialisent dans l’étude des naines brunes.

En fait, la peinture murale dépeint même les «atmosphères folles» de nains bruns avec les nuages ​​dans le tableau, a déclaré Faherty à 45secondes.fr. « J’aime les décrire comme des fenêtres sur l’univers, qu’elles nous donnent des informations sur les étoiles et les planètes », a déclaré Faherty à propos des naines brunes. Dans la peinture murale, « vous obtenez le nuage de silicate de type rouge dominé par les nains L et les nains Y et les nains T bleus à violacés qui sont dominés par le méthane. C’est très cool. »

« Un groupe d’énigmes », peint en octobre 2020, représente quatre femmes « regroupées, chacune dissimulant une partie d’elles-mêmes », selon le communiqué. Sur le côté gauche, le tableau met en évidence le Dr Josephine English, un médecin OB-GYN et la première femme noire à ouvrir un cabinet privé à New York, un cabinet OB-GYN à New York qui était également l’un des premiers pionniers médicaux de Brooklyn.

« Il est normal qu’en tant que pionnière dans son domaine, elle siège parmi les étoiles », lit-on dans la déclaration.

Phingbodhipakkiya, qui a étudié les neurosciences à l’Université Columbia avant de devenir artiste à plein temps et défenseur des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), a invité les membres de la communauté à participer à la création de la peinture murale, aidant à peindre le mur de briques.

Maintenant, si la peinture murale elle-même est une œuvre d’art frappante et colorée, elle intègre également la réalité augmentée. La peinture murale est associée à une application de RA gratuite qui permet aux personnes visitant la murale en personne (ou même à distance) d’explorer davantage l’art et la science derrière l’art.

« A Cluster of Enigmas », a été le premier de la série « Findings » et sera suivi de « We Contain Multitudes », une peinture murale à Washington DC Suite à cette prochaine installation, Phingbodhipakkiya a prévu des peintures murales pour Denver, Oakland, Californie et Seattle. La série est le résultat du partenariat de Phingbodhipakkiya avec la Fondation Heising-Simons.

