La série Ms. Marvel de Disney a été reportée à 2022

Depuis l’annonce de la nouvelle série Marvel à venir sur Disney +, tout le monde attend la moindre information sur laquelle nous pouvons mettre la main en attendant la sortie. L’une de ces séries est Mme Marvel et bien que nous n’ayons pas beaucoup de matériel à regarder, nous pourrions être un pas de plus vers la date de lancement.

Récemment, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux suggérant que la série serait diffusée au début de 2022. Adam B. Vary de Variety a depuis annoncé qu’il avait confirmé que Mme Marvel est repoussé à l’année prochaine, mais aucune date de sortie officielle n’a encore été nommée au-delà de cette date. Mme Marvel est prêt à voir son héroïne adolescente Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani, passer à l’écran.

Nous savons que cette nouvelle série est un élément essentiel du plan du MCU visant à établir la différence entre Mme Marvel et Captain Marvel avant la sortie en salles de The Marvels en novembre 2022. Essayez de dire cela dix fois plus vite. Cette distinction est importante car ce film mettra en vedette la version Carol Danvers de Captain Marvel, interprétée par Brie Larson, ainsi que Mme Marvel de Vellani, et le retour de la désormais surpuissante Monica Rambeau (Teyonah Parris de WandaVision). Qui d’ailleurs avait le nom de code de Capitaine Marvel dans les bandes dessinées. La série a donc beaucoup à faire non seulement pour relier les points, mais aussi pour nous donner la trame de fond des personnages principaux.

La rumeur originale vient du compte Twitter d’Amit Chaudhari, un graphiste qui publie régulièrement des informations privilégiées sur des films et des productions télévisées de grands noms tels que Mme Marvel. Dans son post sur Twitter, il a écrit :

« Audience Mme Marvel l’émission pourrait être à la recherche d’une sortie en février 2022 … voyons s’il y a une annonce officielle de sitôt. » Ce n’était pas immédiatement vérifiable, cependant, cela correspond à certaines des informations que les fans avaient déjà concernant la fenêtre d’arrivée du spectacle. Mme Marvel les fans ont reçu la triste nouvelle que la série ne serait pas diffusée en 2021 comme initialement prévu, certains ont émis l’hypothèse que la série pourrait passer au début de 2022 dans le prolongement de la série Disney + Oeil de faucon, qui commence sa série de six épisodes en novembre.

Marvel et Disney aiment garder les choses sous clé jusqu’à ce qu’ils soient prêts à cent pour cent à divulguer les informations qu’ils aimeraient que vous ayez. Cependant, avec tous les changements et retards de l’année dernière, ils sont sans aucun doute prêts à sortir la machine Marvel et à plonger dans la nouvelle phase des émissions et des films. Déjà on a vu Veuve noire, Loki, Faucon et Soldat de l’Hiver, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Et qu’est-ce qui se passerait si…?. En l’état, Shang-Chi domine le box-office depuis des semaines. Nous avons également le Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Éternels fait leur chemin vers le grand écran cette année. Il semble que Marvel se prépare pour la prochaine vague d’émissions et une nouvelle phase, donc cela rentre dans les plans.

Qu’est-ce que tu penses? Vous attendez avec impatience la nouvelle série ? Cette nouvelle nous vient de Variety.

