La série mexicaine Netflix qui se bat pour être la plus regardée en ce moment

Sur Netflix, les séries mexicaines ont pu devenir un grand succès mondial et désormais, l’une d’elles pourrait atteindre le podium des plus regardées. La rencontrer.

© GettyUne série mexicaine de Netflix se bat pour le podium

Grâce à la diversité de son contenu, Netflix a décidé de se développer et d’avoir des productions originales de différents pays. Pour cette raison, ces derniers temps, les utilisateurs ont pu profiter de différentes créations et, à leur tour, les industries de chaque pays ont réussi à s’ouvrir au monde. Parmi eux figure celui de Mexiquequi ces dernières années a réussi à être parmi l’un des plus prometteurs pour le géant du streaming.

En fait, certaines de ses séries comme qui a tué Sarah, est parmi les plus vues de l’histoire de la plateforme. Avec un total de 266 430 000 heures vues dans le monde, le strip interprété par Manolo Cardona est neuvième du top 10 des films non anglophones les plus joués.. Et, comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’une autre production mexicaine se bat pour être la plus regardée ces dernières semaines.

Il s’agit de Contrôle Z, qui est sorti pour la première fois en 2020, mais en 2022, il a créé sa troisième et dernière saison qui ne cesse de captiver les téléspectateurs. C’était le 6 juillet dernier lorsque les huit épisodes sont arrivés sur la plateforme et ils n’en finissent pas de se succéder. Eh bien, l’école nationale du Mexique a rouvert ses portes avec plus d’adrénaline, de drame et de suspense pour les élèves qui n’ont cessé d’avoir des problèmes depuis qu’ils ont commencé le lycée.

Pour cette raison, la suite et la fermeture définitive du drame adolescent est devenue un succès mondial au point qu’il se bat pour être le plus regardé. C’est plus, la semaine dernière Contrôle Z ajouté un total de 18 080 000 heures vues. Avec cela, il devient la deuxième fiction non anglophone la plus regardée dans le monde. Même ainsi, il ne peut toujours pas battre Woo, un avocat hors norme qui n’arrête pas de réussir sur Netflix.

Le géant du streaming n’a sorti que deux épisodes de ce k-drama, ce qui a suffi à enchanter le public. A tel point que, désormais, cette série est celle qui mène le TOP 10 avec un total de 23 950 000 heures regardées. Et, la vérité est que cette fiction a encore 14 chapitres à présenter qui continueront à l’aider à augmenter ses téléspectateurs.

