La SÉRIE MEXICAINE à succès qui sera bientôt SUPPRIMÉE de NETFLIX et que vous devez voir avant

Certains des retraits que Netflix effectuera en juillet étaient connus et l’un d’eux est une émission populaire qui a fait sensation au Mexique.



© IMDbNetflix supprimera une émission mexicaine populaire de son catalogue.

service de diffusion en continu Netflix approche du milieu de 2023, où il espère sortir plus de productions qui parviennent à capter l’attention de ses millions d’abonnés à travers le monde. Cependant, il y a un problème important qui demeure et c’est celui des retraits. Maintenant, il touchera de près le public d’Amérique latine, en particulier Mexique.

En raison de l’augmentation des plateformes d’autres entreprises, de plus en plus de contenu original est vu dans un catalogue et moins d’autres études, en raison d’une question de droits d’exclusivité. Ce sont donc les utilisateurs qui sont perdants lorsqu’un titre de film ou de télévision n’est plus disponible. Maintenant, il a été confirmé que le chema sera supprimé.

+La série mexicaine qui sera retirée de Netflix

Comme précisé sur le site officiel de Netflix, Feuilleton américano-mexicain le chema sera retiré du catalogue de streaming le samedi 1er juillet prochain. Par conséquent, si vous faites partie des personnes qui regardent cette série, nous vous disons que vous devriez vous dépêcher de terminer ses 84 épisodes. Dans le cas où vous venez de le commencer, vous n’y arriverez malheureusement pas.

Sa prémisse suit Chema Venegas, qui a commencé dans le crime organisé et est devenu le chef du cartel qu’il dirige. Dès son plus jeune âge, il a commencé à enfreindre la loi en transportant de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine. Petit à petit, il a gravi les échelons pour devenir un leader talentueux et compétent, gagnant sa place par l’effusion de sang et la brutalité. C’est pourquoi il est devenu un ennemi public tant au Mexique qu’aux États-Unis.

C’est un spin-off de Le Seigneur des cieux et pendant longtemps la production s’est chargée de mentionner qu’elle n’est pas inspirée par le trafiquant de drogue Chapo Guzmán, mais dans la croyance populaire c’est lui. Son noyau dur est composé de : Mauricio Ochman, Itatí Cnatoral, Mariana Seoane, Julio Bracho, Sergio Basañez, Arcelia Ramírez et Leonardo Danielentre autres.

