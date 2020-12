La série Marvel’s Hawkeye Disney + recrute Florence Pugh, Vera Farmiga et Tony Dalton

Marvel’s Oeil de faucon La série vient de faire quelques ajouts à sa distribution. Vera Farmiga (Motel Bates), Tony Dalton (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Florence Pugh (Veuve noire), Frais Fra (Les misérables), Alaqua Cox et Zahn McClarnon (Longmire) ont tous rejoint la prochaine série Disney +.

Il a été dit plus tôt cette semaine que Florence Pugh reprenait son personnage Yelena Belova pour la série, ce qui semble être vrai maintenant, même si Marvel Studios garde toujours les lèvres scellées.

La production est actuellement en cours à Atlanta, où Jeremy Renner a confirmé qu’ils étaient de retour en action. On disait depuis plus d’un an que Hailee Steinfeld jouerait Kate Bishop dans Oeil de faucon, mais elle a nié toute spéculation. En fin de compte, la jeune actrice joue Bishop, comme en témoignent certaines images divulguées sur le plateau. Vera Farmiga devrait jouer Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop, tandis que Tony Dalton incarnera Jack Duquesne, qui pourrait également jouer Swordsman.

Fra Fee jouera Kazi dans le Oeil de faucon série, alias Kazimierz Kazimierczak, qui est surtout connu des fans de Marvel comme le méchant Clown. Alaqua Cox jouera Maya Lopez, qui est le vrai nom du personnage de Marvel Comics, Echo. Zahn McClarnon incarnera William Lopez. Pour l’instant, Marvel Studios garde toujours les choses secrètes en termes de scénario. Cela étant dit, on pense que la série montrera Clint Barton de Jeremy Renner passant le flambeau à une jeune Kate Bishop, qui prendra le surnom de Hawkeye pour les Young Avengers. Ces détails sont de pure spéculation à ce stade, car ils n’ont été confirmés par personne chez Marvel Studios.

Ça commence à ressembler au Oeil de faucon La série exploitera certains personnages moins connus de Marvel Comics pour les préparer à d’éventuels rôles plus importants dans l’univers cinématographique Marvel. Disney + s’annonce comme une assez grande maison pour tous ces personnages MCU, d’autant plus qu’il ne se passe pas grand chose sur grand écran. Le studio devait prendre Veuve noire et le Éternels film et les reporter à l’année prochaine, il sera donc intéressant de voir comment tout fonctionne dans les deux formats en 2021.

Marvel Studios a le WandaVision série prévue pour la première le 15 janvier, exclusivement sur Disney +. Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, et Oeil de faucon sont tous sur le pont pour les sorties l’année prochaine, même si aucune date de première n’a été annoncée à ce jour. En plus des émissions susmentionnées, Marvel Studios développe également un She-Hulk série, qui peut ou non jouer Tatiana Maslany. Puis il y a le Mme Marvel série, qui met en vedette le nouveau venu Iman Vellani. Cette série en particulier tourne déjà à Atlanta. Si tout cela ne suffisait pas, il y a le Chevalier de la lune série avec Oscar Isaacs et un possible retour de Samuel L.Jackson pour un Nick Fury séries. Variety a été le premier à annoncer les nouveaux ajouts de distribution pour Oeil de faucon.

Sujets: Hawkeye, Disney Plus, Streaming