La série Marvel’s Hawkeye Disney + a-t-elle amené Florence Pugh en tant que Yelena Belova?

Veuve noire La star Florence Pugh aurait rejoint le casting du très attendu Oeil de faucon Série Disney +. Jeremy Renner et son équipe sont censés commencer la production cette semaine, bien que cela n’ait pas encore été officiellement révélé par les studios Marvel. Clint Barton de Renner apparaîtra dans la série avec une actrice incarnant Kate Bishop. Cependant, on ne sait toujours pas qui est cette actrice, bien que Bumblebee’s Hailee Steinfeld a été fortement répandue pour faire partie de l’émission depuis des mois maintenant.

Selon des sources proches du Oeil de faucon série, Yelena Belova de Florence Pugh apparaîtra. On ne sait pas quelle sera l’ampleur du rôle qu’elle aura, mais son casting devrait avoir du sens pour les fans de bandes dessinées et de Marvel Cinematic Universe qui savent que Clint Barton et Natasha Romanoff avaient une relation étroite. Le personnage de Romanoff de Scarlett Johansson est décédé en Avengers: Fin de partie, donc Veuve noire a lieu dans le passé. Belova pourrait avoir l’intention de rencontrer Barton pour savoir ce qui est arrivé à Romanoff.

Il n’a pas été officiellement confirmé par Marvel Studios ou Disney que Florence Pugh a rejoint le Oeil de faucon séries. Cependant, même si elle était confirmée, Marvel Studios ne proposera pas ces informations s’ils ne sont pas obligés de le faire. Ils aiment travailler en secret et ont presque perfectionné les moyens de tout garder secret. Bien qu’il ne soit pas clair si Pugh sera officiellement dans la série, la rumeur dit qu’elle porterait un costume inspiré des Ronin, qui serait proche de celui que portait Jeremy Renner au début de Avengers: Fin de partie quand Natasha Romanoff l’a pourchassé.

Yelena Belova de Florence Pugh aurait un grand rôle à jouer dans l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Veuve noire Le réalisateur Cate Shortland avait précédemment déclaré que le film «propulserait» le scénario de Yelena vers l’avant. Depuis lors, les fans ont beaucoup discuté du fait qu’elle portait peut-être le nom de Black Widow. Quant à savoir si cela finit réellement par se produire ou non, personne ne peut le deviner pour le moment. Cela étant dit, voir Yelena dans Oeil de faucon ne serait pas terriblement surprenant pour les fans de MCU qui attendent depuis toujours de voir Veuve noire.

Bien qu’il y ait eu des spéculations sur la reprise du nom de Black Widow par Yelena Belova, le costume Ronin susmentionné pourrait mettre un frein à ces rumeurs. Belova pourrait également venir à bord pour aider à former la jeune Kate Bishop dans le Oeil de faucon séries. L’histoire peut se dérouler de nombreuses façons, mais seul Marvel Studios sait comment tout se déroulera lorsque la série sera enfin disponible en streaming sur Disney +. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si Veuve noire donne des informations sur l’avenir de Yelena Belova de Florence Pugh lors de sa sortie en salles l’année prochaine. Le Direct a été le premier à rendre compte de Florence Pugh rejoignant le casting de la Oeil de faucon Série Disney +.

Sujets: Hawkeye, Black Widow, Disney Plus, Streaming