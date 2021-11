La série Marvel qui a balayé Disney +

Disney + cette année, une série de Univers cinématographique Marvel qu’ils continuaient l’histoire de ce monde qui semblait terminé après les événements de la saga Infinity. Cependant, avec le passage des chapitres des différents spectacles, la phase 4 imaginée par Kevin Feige et son équipe créative prenait forme et a même réussi à modifier à jamais tout ce que nous savions sur le MCU.

WandaVision a déchaîné les pouvoirs cachés de Scarlet Witch, Le faucon et le soldat de l’hiver nous a présenté un nouveau Captain America, Loki a établi le multivers qui plus tard Et qu’est-ce qui se passerait si…? il se mit à explorer. Maintenant Oeil de faucon termine l’histoire de l’un des Avengers originaux. Ce n’est pas petit ! Ce nouveau format permet aux créatifs de développer leurs idées plus en détail.

Le spectacle Marvel le plus réussi

Nous avons déjà vu ce qui se passait dans Disney + cette année. Mais laquelle de toutes ces émissions a eu le plus de succès ? Notre vote est en faveur de Loki et nous avons des arguments très valables pour défendre cette hypothèse. Premièrement, la performance emblématique de Tom Hiddleston qui fascine tout le fandom chaque fois qu’il se met à la place de l’Asgardien.

L’intrigue du spectacle est créative par d’autres et présente des personnages intéressants à la mythologie de merveille tout comme l’agent Mobius et la variante Sylvie. Ils finissent par être des alliés du dieu de la tromperie dans sa recherche de la vérité derrière l’autorité de variation temporelle. Un voyage qui le traversera avec Kang le Conquérant. Ce n’est pas un fait mineur. Le méchant pourrait devenir la plus grande menace du MCU.

Rappelons-nous : les meurtres de Sylvie Kang, qui contrôle la TVA, et avec cet acte libère le multivers. C’est le changement le plus profond que l’un des spectacles présenté en première dans Disney + cette année. ET Kang met en garde contre ses variantes dangereuses avant de mourir. De cette façon, la série Loki est devenu le plus influent au sein du MCU jusqu’à présent.

Plus? Le succès de l’émission a conduit les responsables de l’émission à confirmer un deuxième lot d’épisodes basés sur le dieu asgardien de la tromperie. Bien sûr, la dernière fois que nous voyons le personnage, il est perdu dans une réalité alternative et le multivers est déjà « hors de contrôle ». Toutes ces raisons nous font localiser Loki au-dessus du reste de la série MCU et nous attendons avec impatience sa deuxième saison.

