La série Marvel la plus folle que vous puissiez regarder sur Star+

Étoile+

Si vous cherchez quelque chose à regarder de la franchise qui soit vraiment hilarant, voici une série à ne pas manquer.

© GettyLa série Marvel la plus folle que vous puissiez regarder sur Star+.

Au cours de la dernière année, le Univers cinématographique Marvel a captivé ses fans avec plus de projets de films, mais en parallèle, ils l’ont également fait à travers sa série télévisée sur le service de streaming Disney+. Certains des personnages centraux de l’histoire avaient leur propre programme, mais il faut savoir qu’il y a aussi du contenu important de la franchise que vous pouvez voir dans Étoile+. Comme celui que nous allons vous présenter ici !

Si vous êtes un vrai fan de merveille, vous devez être au courant de toutes les productions actuellement présentes sur les plateformes. C’est pour cette raison que vous ne pouvez pas manquer Frapper le singeune série télévisée Hulu que vous pouvez regarder en Amérique latine via Étoile+. Il a été créé par Will Speck et Josh Gordon, basé sur le personnage de bande dessinée du même nom, et est officiellement sorti en novembre 2021.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Un singe japonais, qui est un tireur d’élite expert et doté d’une grande agilité et de réflexes, s’entraîne à faire un voyage sombre et sanglant de vengeance à travers les endroits les plus dangereux de Tokyo. Pour cet entraînement, il a la grande aide du fantôme d’un assassin américain « . L’animation a une saison de 10 épisodes, entre 22 et 27 minutes chacun.

Après avoir été annoncé en février 2019, il est arrivé plus de deux ans plus tard avec un excellent casting principal pour les voix : Fred Tatasciore (Hit-Monkey), Ally Maki (Haruka), Olivia Munn (Akiko Yokohama), Nobi Nakanishi (Ito), George Takei (Shinji Yokohama) et Jason Sudeikis (Bryce Fowler). En invités : Reiko Aylesworth (Maki Matsumoto / Lady Bullseye) et Noshir Dalal (Fat Cobra).

Son accueil par la critique a été positif, obtenant un taux d’approbation de 77% sur Rotten Tomatoesoù le consensus général disait : « Si Hit-Monkey de Marvel n’est jamais aussi original que son titre le suggère, une animation vibrante et une voix forte permettent de regarder les choses de manière cohérente »tandis que sur Metacritic, il a obtenu un score de 57 sur 100.

