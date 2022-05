La série Marvel annulée après une saison

merveille

L’annulation d’une série Marvel qui avait généré de bonnes opinions lors de sa première saison a été officialisée, mais cela n’a malheureusement pas suffi.

Si l’on parle d’une marque à succès ces dernières décennies, inévitablement la première pensée nous amène à merveille, puisque son Univers Cinématographique est devenu un véritable phénomène qui perdure encore aujourd’hui. Cependant, à certaines occasions, les résultats ne semblent pas être à la hauteur des attentes et leurs projets subissent diverses modifications, voire une annulation décisive.

Les cas les plus connus ces derniers temps sont les productions réalisées par le service de streaming Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher Oui Le défenseuroui Bien sûr, leurs fermetures étaient liées à une décision d’entreprise, plutôt qu’à un problème différent, et bientôt ils seront en Disney+. Dans les dernières heures, il est devenu officiel que MOD OK c’est annulé.

Ce spectacle animé pour adultes utilisant la technique du stop motion a été créé par Jordan Blum et Patton Oswalt, avec une production par Marvel Studios, malgré le fait que son intrigue soit loin du MCU. Sa première saison composée de 10 épisodes a été diffusée sur la plateforme Hulu TV, mais Variété confirmé dans les dernières heures que son annulation a été décidée et aucune raison officielle de la mesure n’a été donnée.

MOD OK était à l’origine l’un des quatre projets Marvel sur Hulu, aux côtés Hit Mokey, Howard le canard Oui Tigra et Dazzlerpour développer un programme commun connu sous le nom de Les délinquants. Le premier a déjà été annulé. Frapper le singe créée en novembre 2021 toujours sans nouvelles et les deux autres émissions ont été abandonnées avant d’être diffuséesdonc il n’y a pas de nouvelles sur ce plan.

De quoi s’agissait-il MOD OK? Cela indiquait le synopsis du méchant: « Après avoir passé des années à ne pas conquérir le monde et à combattre des super-héros en cours de route, MODOK, ayant été évincé de sa société AIM après sa faillite et sa vente à son rival GRUMBL, commence à traiter avec sa famille assiégée tout en faisant face à une crise de la quarantaine « .

