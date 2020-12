La série Mandalorian Prequel sur les années post-Jedi de Boba Fett prévues à Disney +?

Lucasfilm développerait The Mandalorian prequel série et est déjà en phase de casting. En ce qui concerne le sujet de la série préquelle, la deuxième saison de l’émission à succès Disney + vient peut-être de fournir un indice fort. On pense que la série tournera autour de Boba Fett et deviendra le projet tant attendu mettant en vedette le chasseur de primes que les fans s’interrogent depuis des années maintenant. Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Selon un nouveau rapport, Lucasfilm cherche à choisir un personnage nommé Kelton pour The Mandalorian série prequel. Le rôle est un rôle de soutien chargé d’action: « De 23 à 27 ans, toutes ethnies masculines. Britannique. Athlétique. En forme. Volonté et confiante, à la limite de l’arrogant. Sorcière. SOUTIEN » La deuxième description est pour un personnage nommé Lacey . Elle occupera un poste de direction: «De 23 à 30 ans, toutes ethnies féminines. Preppy. Forte carrure. Leader. Fera tout pour atteindre ses objectifs, y compris mentir à sa propre équipe. SOUTENIR.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que la série préquelle sera effectivement une mini-série de Boba Fett, les rapports indiquent que la série mystère aura lieu avec Boba Fett sur Tatooine dans les années après le retour du Jedi et avant. The Mandalorian, qui est où Guerres des étoiles les fans l’ont vu faire équipe avec Din Djarin pour sa nouvelle mission. Les personnages susmentionnés feraient partie d’un gang avec lequel Boba Fett entrera en contact, bien que cela n’ait pas non plus été officiellement confirmé pour le moment. La description «sorcière» dans les notes de casting laisse penser que Kelton pourrait être sensible à la Force.

Guerres des étoiles les fans étaient plus qu’excités de voir Temuera Morrison revenir avec la franchise après tant d’années. Mais revoir Boba Fett dans son armure emblématique dans The Mandalorian Chapter 14 était plus que ce que la plupart des fans attendaient. Maintenant, il y a toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur une série dérivée, qui pourrait très bien être The Mandalorian série prequel, bien qu’il ne soit pas clair que Lucasfilm commercialisera réellement une série possible de cette manière. Il est également plus que possible que ce spectacle particulier puisse impliquer Ahsoka Tano et Bo-Katan Kryze, ou peut-être même Cara Dune et la Nouvelle République.

Dave Filoni et Jon Favreau ont créé un monstre avec The Mandalorian et Guerres des étoiles les fans en cherchent déjà plus. Avec l’ajout d’Ahsoka Tano, des spéculations ont commencé sur une version live-action de Thrawn avec Ezra Bridger apparaissant dans leur propre série. Certains ont l’impression que Thrawn et Bridger pourraient apparaître dans The Mandalorian à un moment donné. Quoi qu’il en soit, les fans, pour la plupart, semblent être très satisfaits de la façon dont se déroule la saison 2 de la série à succès Disney +. The Direct a été le premier à rendre compte du casting de The Mandalorian série prequel.

