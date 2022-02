La série ‘Love after love’ de Fito Páez arrive sur Netflix : de quoi s’agit-il

in

Le strip racontera la vie de l’artiste argentin pendant toutes ces années de carrière musicale, les bons comme les mauvais moments. Ensuite, nous vous disons tous les détails.

©Getty imagesFito Páez aura sa propre série sur Netflix

Netflix a annoncé le début du tournage « L’amour après l’amour »la série de fiction biographique qui s’aventure dans l’histoire du musicien, auteur-compositeur-interprète, compositeur et réalisateur argentin Fito Paez à travers une vidéo présentée par Gaspar Offenhenden et Ivan Hochmanqui donnera vie à l’artiste lorsqu’il était garçon et adulte.

Dans ce sens, « L’amour après l’amour » montrera l’aventure d’une icône qui s’est survécue, à travers un voyage de 30 ans dans la vie de l’une des plus grandes stars du rock espagnol, qui a changé à jamais l’histoire de la musique.La nouvelle production sera de Juan Pablo Kolodziej et Mariano Chihadé.

Comment va la série ‘L’amour après l’amour’ ?

Il racontera les 40 ans d’histoire d’une des plus grandes stars de la musique latino-américaine, passant par ses succès et ses échecs, ses moments de génie et ses drames.

Histoire de l’album ‘L’amour après l’amour’

« L’amour après l’amour » C’était le septième album studio de Fito Páez sorti en 1992. C’était l’une des œuvres les plus vendues de l’histoire du rock argentin et même le magazine Rolling Stone l’a classé 13e parmi les 100 meilleurs albums de rock argentin.

Il est composé de 14 chansons. L’album fait référence à la rupture de son ancienne relation sentimentale –Fabiana Cantilo– et au début de sa relation avec Cecilia Roth. À l’époque, Páez notait lors de sa tournée de 2012 : « Vous savez ce qui se passe, que lorsque vous faites des choses, vous ne savez pas ce que vous faites d’une certaine manière. Je ne savais pas que cela allait devenir l’album qu’il est devenu. J’ai eu la chance de le faire, J’ai eu le plaisir de l’accoucher ».

L’album se compose de ces chansons :

Amour après amour // ​​Deux jours dans la vie // Veronica // Circulation à travers Katmandou // Pétale de sel // Sasha, Sissi et le cercle de Baba // Une robe et un amour // ​​Tombeaux de gloire / / La roue magique // Je crois // Derrière le mur des lamentations // Ballade de Donna Helena // Brillant au micro // Roule ma vie.

