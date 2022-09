La série Lord Of The Rings d’Amazon devient immédiatement la première la plus regardée de Prime Video

Et il se concentre sur les événements du Second Age et la forge des célèbres anneaux.

« Anneaux de pouvoir ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir s’est accroché au plus fin des fils et l’un des plus grands méchants qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres », lit-on dans le synopsis officiel.