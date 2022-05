La série Live-Action Godzilla d’Apple sera dirigée par Matt Shakman de WandaVision

Matt Shakman devrait réaliser les deux premiers épisodes du live-action de Legendary Godzilla Série télévisée actuellement en développement chez Apple TV+. Shakman est surtout connu pour son travail sur Marvel Wandavisionréalisant les neuf épisodes de la série Disney+ nominée aux Emmy Awards.

La télévision légendaire a éclairé le Godzilla série plus tôt cette année dans le but d’étendre leur franchise à succès Monsterverse. Pour l’instant, la série reste sans titre mais explorera la recherche de réponses d’une famille alors que le monde entier découvre que les monstres qui étaient auparavant supposés être de simples mythes sont bien réels. Il est également confirmé que la série présente également l’emblématique lézard géant et des hordes d’autres titans. Le synopsis de l’intrigue de l’émission (via Variety) se lit comme suit :

« Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante que les monstres sont réels, la série Monsterverse explorera le voyage d’une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les liant à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. «

On sait très peu de choses sur le Godzilla et Titans série, sauf que le duo père-fils Kurt et Wyatt Russell seraient en pourparlers pour jouer une version plus âgée et plus jeune d’un membre intransigeant de l’armée et que le spectacle se déroulera entre les événements de 2014 Godzilla et 2019 Godzilla : Roi des monstres.

Le Godzilla et Titans série est créée par Chris Black (Star Trek : Entreprise, Paria) et Matt Fraction (Oeil de faucon). Black sera également producteur exécutif en plus de servir de showrunner. Quant à Matt Shakman, le réalisateur est actuellement occupé par la véritable série policière de Hulu Immigrantbasé sur la vie du fondateur de Chippendales Somen ‘Steve’ Banerjee, et est également impliqué dans Paramount’s Star Trek 4. Shakman est un réalisateur de télévision chevronné et a travaillé sur certaines des plus grandes émissions de ce siècle, notamment Fargo, Mad Men, Six Pieds Sous Terre, House MD, Game of Thrones, Les Garçons, Successionet Il fait toujours beau à Philadelphie. Le spectacle Godzilla & Titans d’Apple est définitivement entre de bonnes mains.





Il n’y a pas encore de mot sur la date de sortie de la série, mais compte tenu du calendrier chargé de Shakman, le spectacle commencera très probablement la production dans les prochains mois alors que Star Trek 4 est confirmé pour commencer le tournage d’ici la fin de l’année.

Le succès de Godzilla Vs. Kong a relancé le Monsterverse de Legendary





La réception critique et commerciale négative de Godzilla : Roi des monstres a presque fait dérailler le Monsterverse en 2019. Cependant, Legendary et Warner Bros. ont appris leur leçon et se sont assurés de ne pas répéter les mêmes erreurs avec Godzilla contre Kong, c’est-à-dire « pas assez de chaos kaiju et trop d’humains ».

Ensuite, Godzilla contre Kong a subi des reprises importantes qui ont réduit ses nombreux personnages humains et se sont concentrées uniquement sur la bataille entre les monstres titulaires. Le résultat était que Godzilla contre Kong est devenu l’un des 10 films les plus rentables de 2021, même après avoir été diffusé en streaming et sorti en salles simultanément au milieu d’une pandémie mondiale. Une suite est en développement avec le retour d’Adam Wingard, et en ce qui concerne les histoires plus axées sur les personnages, Legendary semble penser que la télévision serait le bon choix, et ils ne se trompent pas.





Le sort des gens ordinaires alors qu’ils regardent leurs maisons et des villes entières être rasées créera un drame vraiment captivant. Godzilla et autres Titans sont des sauveurs pour certains mais des forces de destruction catastrophiques pour d’autres. Espérons que la série Apple TV + fera un meilleur travail en gérant les différentes perspectives de l’humanité sur les Titans que les précédents films Monsterverse.





