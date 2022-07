La série limitée The Walking Dead Rick & Michonne fera ses débuts en 2023, remplaçant les films de Rick Grimes

Le légendaire Rick Grimes Les morts ambulants les films semblent maintenant avoir enfin mordu la poussière, mais l’histoire de Rick et Michonne se jouera toujours dans une nouvelle série limitée annoncée à Les morts qui marchent Panneau du Comic-Con de San Diego. Juste au moment où il semblait que les fans espéraient voir où s’est déroulé le voyage de Rick après avoir quitté la franchise principale, l’acteur André Lincoln fait une apparition surprise avec Danaï Gurira à Les morts qui marchent panneau à une ovation debout pour annoncer que l’année prochaine, Rick Grimes reviendra enfin sur les écrans.

Les morts qui marchent se termine cette année avec huit derniers épisodes qui verront la série de zombies sortir de cette bobine mortelle. Cependant, plusieurs retombées ont déjà été annoncées, dont celle de cette année Contes de The Walking Deadséries Negan et Maggie L’île des morts et la série sans nom de Daryl. Il semble cependant que personne n’était préparé à la révélation d’aujourd’hui que Rick et Michonne verront leurs histoires se terminer dans une autre série dérivée qui arrivera sur AMC l’année prochaine.

Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC pour AMC Networks, a déclaré à la foule du Comic-Con :

« C’est un moment pour les fans de Les morts qui marchent attend depuis que Rick a disparu dans l’hélicoptère au début de la saison neuf, et Michonne est partie dans une quête pour le retrouver la saison suivante. Quelle belle surprise pour les fans lors de ce dernier Comic-Con pour la série qui a lancé cet univers et marqué l’histoire de la télévision. Nous ne pourrions pas être plus excités pour une finale de série vraiment épique plus tard cette année et de voir Andy et Danai revenir dans une nouvelle série qu’ils ont aidé à créer, l’une des trois nouvelles séries à venir en 2023 qui continuent les histoires de tant d’icônes et de fans- personnages TWD préférés. »

La saga Rick Grimes a enfin une fin en vue

Développant les détails de la façon dont les derniers développements ont eu lieu, Scott Gimple, directeur du contenu du Les morts ambulants univers, a expliqué que le retour des deux personnages est quelque chose qui a été un rêve devenu réalité. Il a dit:

« Rick et Michonne sont deux de mes personnes préférées et Danai et Andy sont deux de mes personnes préférées. Travailler avec chacun d’eux continue d’être un rêve devenu réalité. Nous trois, avec une formidable équipe de TWD all stars et incroyable de nouvelles voix, créent une épopée d’amour folle qui vaut la longue, longue attente. »

Andrew Lincoln a ajouté: «Cela a été le voyage le plus extraordinaire en jouant Rick Grimes pendant la majeure partie de la décennie. Les amitiés que j’ai nouées en cours de route sont profondes et durables, il est donc normal que je puisse enfin terminer l’histoire avec Danai et Scott et le reste de la famille TWD. Je suis tellement excité de revenir à l’écran en tant que Rick, de retrouver Danai en tant que Michonne et d’apporter aux fans une histoire d’amour épique à ajouter au Les morts ambulants Univers. »





Danai Gurira a conclu: « Michonne et cette famille TWD ont beaucoup compté pour moi, et poursuivre le voyage de ces personnages bien-aimés, aux côtés de Scott et Andy, à la fois de manière créative et devant la caméra, et en apportant Les morts qui marchent fans quelque chose de vraiment spécial est tout simplement glorieux. J’ai hâte de reprendre le katana. »

Après une attente de quatre ans, 2023 verra enfin Rick Grimes revenir sur les écrans pour apporter le sien et celui de Michonne Les morts ambulants histoires à une conclusion, mais pas avant Les morts qui marchent diffuse ses derniers épisodes à partir du 2 octobre 2022.