La série limitée de Showtime, Ripley, trouve une nouvelle maison sur Netflix après la fusion du streaming

Afficher l’heure fait le ménage depuis sa fusion avec son service de streaming sœur, Paramount+. Dans le cadre de la nouvelle coentreprise, Showtime s’est séparé de plusieurs de ses programmes originaux pour se renommer en franchises de télévision. Série scénarisée Laisse celui de droite dedans et gigolo américain sont les dernières victimes du nouveau syndicat, les deux séries étant annulées après une saison. Le drame inédit Trois femmes a échappé de peu à la malédiction de l’annulation en obtenant une nouvelle maison à Starz. Comme pour la série susmentionnée, un autre original de Showtime a atterri sur une autre plate-forme après la fusion. Date limite a rapporté vendredi que le prochain drame policier de Showtime Ripley est actuellement en cours d’acquisition par Netflix.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon le rapport, la relocalisation de la série limitée s’est produite assez rapidement et les détails entourant l’accord sont toujours en cours de finalisation avec le streamer mondial. Cependant, des sources au courant des négociations indiquent que l’accord devrait être conclu prochainement. La décision stratégique d’acheter le projet à venir sur d’autres plates-formes serait venue du producteur exécutif Garrett Basch et de WME, qui ont commencé à explorer les options à la suite de l’annonce récente du nouveau changement de programmation de Showtime vers un Yellowstonemodèle d’expansion de franchise télévisée de style pour son futur contenu. Cette nouvelle entreprise comprend plusieurs retombées prévues pour Des milliards et une série préquelle et dérivée se déroulant dans l’univers Dexter. Mais avant Ripley pourrait atterrir n’importe où ailleurs, Netflix a pris des mesures préventives et a acheté le projet après examen des images de la série.

Ripley a reçu pour la première fois une commande de série de Showtime en 2019, avec une première prévue fin 2023-début 2024. La série limitée de huit épisodes provient du quintette de romans à succès de Patricia Highsmith sur le criminel et escroc de carrière Tom Ripley. Andrew Scott a été amené à bord pour jouer le criminel évasif et infâme aux côtés de Dakota Fanning et Johnny Flynn.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses adaptations cinématographiques de la saga de romans à succès, Ripley était prévu de suivre principalement les événements du premier roman, Le talentueux M. Ripley.

Selon la ligne de connexion officielle de la série, Tom Ripley (Scott), un escroc au début des années 1960 à New York, est engagé par un riche homme d’affaires pour se rendre en Italie pour tenter de convaincre son fils vagabond Dickie Greenleaf (Flynn) de rentrer chez lui. L’acceptation du poste par Tom est la première étape d’une vie complexe de tromperies, de fraudes et de meurtres. Fanning dépeint Marge Sherwood dans la série, une Américaine basée en Italie qui perçoit que les véritables motivations de Tom sont plus insidieuses qu’il ne le laisse entendre.

L’acteur oscarisé Steven Zaillian a écrit et réalisé toute la première saison de Ripley, en plus de servir de producteur exécutif. Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy et Philipp Keel de Diogenes servent également d’EP pour la série à venir. Le drame sur le crime psychologique a été coproduit par Showtime et Endemol Shine North America en association avec Entertainment 360 et Filmrights.

Ripley a encore du temps avant d’arriver sur le petit écran, car la série en est aux premiers stades de la post-production. Dans l’état actuel des choses, la première fenêtre de la série à venir n’a pas été mise à jour. Mais plus d’informations devraient arriver une fois l’accord finalisé.





Ripley est la dernière itération du personnage de roman policier vénéré

Miramax International

L’escroc sensationnel Thomas Ripley a été introduit pour la première fois dans le roman de 1955 Le talentueux M. Ripley par Patricia Highsmith. La caractérisation de Tom comme un homme suave et génial qui évite fréquemment les répercussions de ses actions criminelles fournit une excellente prémisse à explorer à travers les formats écrits et cinématographiques. En plus de donner naissance à quatre romans supplémentaires centrés sur le personnage emblématique, le roman d’introduction a survécu dans d’autres médias.

Ripley marque la première adaptation en série complète du premier roman popularisé. Avant Zaillian, la seule autre adaptation télévisée provenait de la série d’anthologie Studio 1 qui a créé la toute première adaptation du livre d’introduction dans un épisode diffusé en janvier 1956. Le talentueux M. Ripley a généralement été adapté au cinéma avec un grand total de trois adaptations cinématographiques basées sur le premier roman qui remonte aux années 1960. La plus notable des itérations provient de la version dirigée par Matt Damon en 1999, qui a atteint le statut de culte depuis sa sortie il y a 24 ans. En dehors des adaptations télévisuelles et cinématographiques, il a également été adapté pour la radio, les livres audio et le théâtre.

L’héritage de Tom dans les médias populaires témoigne de la capacité de Highsmith à créer un personnage et une histoire convaincants qui transcendent le temps. Maintenant, près de 70 ans plus tard, l’histoire ineffable de Tom a la chance de trouver un écho auprès du public moderne. En fonction du succès de Ripley, le public pourrait voir les futures adaptations qui suivent les quatre romans suivants de la saga Tom Ripley.