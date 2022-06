La série LGBT que Netflix recommande de regarder ce mois des fiertés

NETFLIX

Une fiction fantastique pour adolescents sera la grande première de Netflix cette semaine. Il s’agit de la production d’Emma Roberts pour la plateforme de streaming.

©NetflixThe First Death arrive cette semaine sur la plateforme de streaming.

La Communautés LGBTQ+ Ils célèbrent tous les 28 juin journée internationale de la fierté. En ce sens, tout au long du mois, commémore ces groupes minoritaires qui, pendant des années, ont lutté pour être acceptés et vivre librement. Et quelle meilleure façon de lui rendre hommage avec des histoires qui promeuvent représentation à l’écran! C’est pourquoi Netflix est sur le point de lancer un attendu série romantique qui arrivera dans quelques jours.

La plateforme de streaming intégrera dans son catalogue une fiction qui a déjà sorti sa bande-annonce officielle et qui est prometteuse si ce que vous recherchez est une intrigue adolescente mêlant drame et fantastique. Votre titre est le premier mort et adapte la nouvelle de Victoria VE Schwab qui a été publié en 2020 et qui a suscité le fanatisme dans la littérature jeunesse. Le N rouge ne tarda pas à le détecter et au bout de deux ans il arrivera enfin à l’écran.

Mais… Qu’est-ce qui rend cette série si spéciale ? Comprend des vampires ! Son protagoniste est Juliette, une vampire adolescente dont le moment est venu de tuer pour la première fois pour gagner sa place dans une famille puissante. L’élu a été calliope, une fille qui vient d’arriver en ville et qui devient le centre de son attention. Le conflit apparaîtra lorsqu’il découvrira qu’il s’agit en réalité d’un tueur de vampires issu d’une famille d’assassins célèbres.

« Tous deux comprennent vite que ni l’un ni l’autre ne sera une proie facile et, malheureusement, très attirante.», poursuit le synopsis officiel de Netflix. Et il conclut : «Tomber amoureux n’est pas une chose facile pour les deux adolescents qui sont prêts à tuer”. Ainsi, la nouvelle série LGBT passera par une romance lesbienne adolescente, pleine de fantaisie et d’émotion à laquelle la plateforme de streaming est habituée. Sa date de sortie est fixée au vendredi 10 juin.

Selon son créateur, il osera afficher des références de Buffy contre les vampires et de tuant la veille. C’est que Victoria Schwab jouera également le rôle de co-scénariste de fiction, ainsi que de productrice exécutive avec Felicia D. Henderson, showrunner choisie par les Red N. sous la production de Emma Robertsle casting mettra en vedette des performances de Sarah Catherine Hook, Imani Lewis et Elizabeth Mitchell.

