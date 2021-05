La série « Le Seigneur des Anneaux » est distinguée par manque de diversité

Même si la série n’a pas encore atteint le public ou a même présenté une première avancée, « Le Seigneur des Anneaux », la production exclusive chère pour Amazon Prime, déjà reçue par l’acteur Ludi Lin car elle manque de diversité dans son casting .

Ludi Lin a récemment participé à « Mortal Kombat », l’adaptation cinématographique de la célèbre série de jeux vidéo de combat où il incarne un moine qui aide un groupe de guerriers à découvrir leurs capacités spéciales au combat. L’acteur chinois d’origine canadienne a également des crédits sur des films comme « Aquaman » et le redémarrage de « Power Rangers ».

« Le Seigneur des Anneaux » est actuellement l’un des événements télévisés les plus attendus qui ont été préparés pour le service de streaming d’Amazon, qui a annoncé le projet depuis 2017 et a déjà des plans pour plusieurs saisons, gardant de nombreux détails sur la production avec un écrasant niveau de secret.

Les dernières nouvelles liées à la série ont été liées à l’immense budget qu’Amazon Prime a investi dans cette première saison, faisant valoir que ces dépenses sont destinées à « la construction de son monde », ce à quoi Lin a quelque chose à ajouter dans son message. Twitter.

Il sera difficile de justifier la construction d’un «monde immense» sans aucun personnage qui ait l’air asiatique. Tourne cette imagination sur nous @JSalke. Ce n’est pas difficile, nous sommes ici. Amazon Boss justifie le budget de 465 millions de dollars du « Seigneur des anneaux »: « Immense construction du monde » https://t.co/Xx8F651k7m – Ludi Lin (@ludi_lin)

13 mai 2021

Ludi Lin a partagé un article d’IndieWire, pointant directement Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, sur une faute qu’il juge «difficile à justifier»: «Il sera difficile de justifier la construction d’un ‘monde immense’ sans aucun personnage qui ait l’air asiatique. Tournez cette image vers nous. Ce n’est pas difficile. Nous sommes ici ».

Bien qu’il n’ait pas présenté d’avancées visuelles de la série, Amazon a déjà confirmé environ 30 acteurs qui feront partie de « Le Seigneur des anneaux », tous avec des caractéristiques complètement caucasiennes, ce qui a de nouveau soulevé cette conversation sur la représentation raciale dans les productions fantastiques en Hollywood, avec des franchises comme Harry Potter ou Game of Thrones qui sont pointées du doigt pour ce problème même.

Le travail de JRR Tokien continue d’être vénéré et respecté dans les cercles de fans de la littérature fantastique, qui soutiennent que cette «exclusion raciale est due au fait que ces écrits ont une forte inspiration dans l’Europe médiévale et les anciennes histoires nordiques, donc ce genre de «exclusion» n’a pas d’objectifs délibérément louches.

Ce n’est pas la première fois que Ludi Lin utilise sa plateforme pour diffuser des messages à cause sociale, soulignant à plusieurs reprises qu’il cherche à rendre visibles les sentiments anti-asiatiques qui sont présentés dans la société contemporaine et cherche à défendre toute question liée à la représentation. et la diversité dans les médias.