La série Le Seigneur des Anneaux continuera à tourner sans scénaristes

HommeBijoux Bagues/alliances - bague femme homme tungstène noir seigneur des anneaux lord of the ring

L'anneau unique version Carbure de Tungstène de la trilogie : Le Seigneur des Anneaux! L'anneau unique version Carbure de Tungstène de la trilogie : Le Seigneur des Anneaux. Les petites lettres à hauts jambages, aux arabesques fines et à l'alignement parfait, délivrent autour du doigt un message ésotérique lumineux. Les arêtes courtes et coupées droit soulignent le bombage léger de l'anneau. Cette bague originale au style inattendu utilise son pouvoir mystérieux avec beaucoup de subtilité pour séduire les regards. Cet anneau est réalisé en tungstène plaqué noir par ionisation. La couleur noire est obtenue grâce à un procédé de plaquage par ionisation. "L'ionisation est un système de traitement par électrolyse qui couvre le métal des bijoux d'un placage spécifique. Cette technique protège le métal et empêche les ions métalliques de migrer vers l'épiderme. Ainsi, les bijoux ionisés en contact avec la peau ne provoquent plus d'allergie." TRADUCTION : Celui-ci est gravé au laser, à l'intérieur comme à l'extérieur, en langage elfique : "Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver, Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, Au Pays de Mordor où s'étendent les ombres." Taille 5 à 8 : 6mm de large et de taille 9 à 13 : 8mm de large Ne s'oxyde pas et ne rouille pas. Sans nickel et sans plomb et ne provoque pas d'allergie. Résiste à l'eau, à la transpiration, maquillage, crèmes etc... Bref, un bijou pour la vie !