La série «  Le Seigneur des anneaux  » comprendra des ensembles créés par Tolkien

Studios Amazon a confirmé que sa prochaine série retombées sur ‘Le Seigneur des Anneaux’ explorez en profondeur le monde des livres écrits par J. R. R. Tolkien.

La synopsis officiel de la série explique qu’elle se situera des milliers d’années avant les événements de ‘Le Hobbit’ et ‘Le Seigneur des Anneaux’, en plus d’inclure le Île de Númenor comme l’un de ses principaux emplacements.







«Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de ‘Le Hobbit’ et ‘Le Seigneur des Anneaux’ de J. R. R. Tolkien, et cela mènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros impensables ont été testés, l’espoir a été gardé par les plus beaux fils et le plus grand méchant jamais sorti. du stylo Tolkien menacé de couvrir le monde dans les ténèbres. «

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, familiers et nouveaux, confrontés à la peur de la résurgence du mal en Terre du Milieu … des profondeurs les plus sombres et des montagnes brumeuses, à la majesté de la forêts de la capitale elfique de Lindon et continuer vers l’impressionnante Isla del Royaume de Númenor».







«Ces royaumes et personnages porteront des héritages qui dureront bien plus longtemps après leur mort», ajoute le synopsis.

Il a été récemment annoncé que le tournage de l’épisode pilote, qui a été produit en Nouvelle Zélande, alors que la date de première de la série reste encore un mystère, même si elle devrait être publiée à la fin de la 2021.