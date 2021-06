La série latine tombée dans l’oubli il y a 13 ans et qui fait fureur sur Netflix aujourd’hui

Netflix est une caisse de résonance qui ne cesse de surprendre. Les tendances d’audience sont indéchiffrables et ils font perdre les productions avec plus de budget aux premières des dernières décennies. Comme pour Mortal Engines, une série latine qui s’est terminée il y a 13 ans fait fureur sur la plateforme : Nouveaux riches, nouveaux pauvres. Découvrez leurs incroyables données d’audience !

Ceci est un roman colombien diffusé par Caracol entre 2007 et 2008. Il s’agit d’un genre comique et son synopsis est le suivant : « Brayan se volvió rico de la noche a la mañana. ¡Qué maravilla! El sueño de cualquiera, sobre todo de un flojo como él y Andrés pasó de la opulencia a la pobreza. ¡Qué pesadilla!. Pareciera que alguien se encargó de darles une leçon ».







Le spectacle, qui met en vedette Martín Karpan, John Alex Toro, Carolina Acevedo, Diana Neira, María Cecilia Botero, Andrés Toro et Andrea Nocetti, est arrivé sur Netflix le 9 juin avec ses 51 épisodes et est rapidement devenu l’un des plus regardés au monde. Il occupe actuellement la neuvième place du classement.

(Flixpatrouille)



La tendance se répète dans toute l’Amérique latine, où eIl est dans le Top 10 dans tous les pays du Mexique à l’Argentine sauf le Brésil. Nuevo Rico, Nuevo Pobre connaît un phénomène similaire à celui de Pasión de Gavilanes et Yo soy Betty la fea, qui figurent également parmi les séries les plus populaires de la région.

Acevedo, interprète de Rosmery Peláez dans la fiction, a évoqué le succès sur Netflix et a répondu sur la possibilité d’une deuxième saison. « Une deuxième saison serait fantastique et se réunir avec cette incroyable équipe d’acteurs serait le meilleur, mais je ne pense pas. », Tenu.

L’événement Caracol a également provoqué d’autres versions à travers le monde. TV Azteca de Mexique fait des pauvres riches, pauvres entre 2008 et 2009 ; TVN de le Chili produit Poor Rich en 2012 et en Serbie Igra sudbine a été lancé.