La série Last Of Us sur HBO pourrait contrevenir à la dernière saison de The Walking Dead d’AMC

Y a-t-il trop d’histoires de zombies?

Nous allons le découvrir, car il semble probable que le nouveau HBO série basée sur le jeu vidéo Le dernier d’entre nous affrontera la dernière saison du hit d’AMC The Walking Dead.

The Walking Dead est le roi incontesté des morts-vivants de la montagne à la télévision depuis une décennie. La série de survie d’horreur zombie a attiré l’attention et l’imagination du monde entier et a vraiment déclenché l’engouement pour les zombies.

Il a même lancé sa propre série dérivée, intitulée Fear The Walking Dead.

Mais The Walking Dead s’arrêtera avec une dernière saison en 2022.

Nous allons également voir un autre nom populaire dans le monde des médias zombies entrer en scène, lorsque The Last of Us sera lancé sur HBO. Le spectacle est dirigé par le scribe de Tchernobyl Craig Mazin et Le chien méchant co-président Neil Druckmann, qui a dirigé les jeux The Last of Us.

Bien que nous soyons au courant de l’émission depuis environ un an maintenant, HBO l’a récemment mise en production. Nous n’avons pas de fenêtre de sortie ni d’actualité de casting pour le moment, mais 2022 semble être une période probable.

Cela a fait vibrer le monde du divertissement au sujet du conflit potentiel entre les deux émissions de zombies.

Scott Gimple, écrivain et producteur pour The Walking Dead, en a récemment parlé dans une interview avec Insider.

«Je pense qu’il y a de la place pour nous tous», a-t-il déclaré, parlant des similitudes et des différences entre les deux émissions. Gimple a fait valoir que, bien que les émissions traitent toutes les deux d’antagonistes zombies, elles les abordent de manière extrêmement différente.

Gimple a noté qu’il regarderait The Last of Us lors de sa première, et espère que beaucoup d’autres seront à l’écoute des deux émissions.

The Walking Dead pourrait s’avérer un obstacle pour la nouvelle série, plus que The Last of Us constitue une menace pour la franchise établie de longue date. Alors que l’audience de The Walking Dead a considérablement chuté ces dernières années, il est probable que l’attrait d’une dernière saison pourrait attirer beaucoup de gens.

Bien sûr, à l’ère du streaming, où très peu de gens regardent réellement quoi que ce soit en direct, il est très possible que les gens puissent facilement se connecter à ces deux émissions.

À moins, bien sûr, après 11 saisons de The Walking Dead, le genre zombie ait été battu à mort. (Jeu de mots entièrement prévu)