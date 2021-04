La série Last of Us obtient Gabriel Luna dans le rôle de Tommy Miller

Agents du SHIELD a été choisi pour un rôle principal pour HBO Le dernier d’entre nous Adaptation de séries télévisées. Luna jouera le rôle de Tommy, le frère de Joel de Pedro Pascal, décrit comme un ancien soldat qui n’a pas perdu son sens de l’idéalisme et l’espoir d’un monde meilleur. Bella Ramsey joue également un rôle principal aux côtés de Luna et Pascal dans le rôle de la survivante Ellie, âgée de 14 ans.

Gabriel Luna a déjà travaillé avec HBO en tant que personnage récurrent dans la saison 2 de Vrai détective. Il est également connu pour jouer Cavalier fantôme sur la série de super-héros Marvel Agents du SHIELD et a joué le méchant principal dans la suite du film d’action Terminator: destin sombre. Ses autres crédits incluent des rôles principaux dans les émissions de télévision Matador et Ville méchante.

Le dernier d’entre nous Les séries télévisées se déroulent vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Il suit Joel (Pascal) en tant que survivant endurci embauché pour faire passer en contrebande un survivant adolescent nommé Ellie (Ramsey) hors d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Tchernobyl le créateur Craig Mazin a développé la série télévisée avec Le dernier d’entre nous directeur créatif Neil Druckmann. Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote. Druckmann et Mazin écriront et produiront les produits exécutifs, et Carolyn Strauss produira également aux côtés du président de Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Rose Lam.

« [T]La seule inquiétude que je pense que les fans de quelque chose ont est que, lorsque la propriété obtient une licence à quelqu’un d’autre, ces gens ne la comprennent pas vraiment, ou vont la changer, ou la rendre stupide », a déclaré Mazin à propos de la série sur le A regarder webcast l’année dernière. « Et dans ce cas, je le fais avec le mec [Druckmann] qui l’a fait. Et donc les changements que nous apportons sont conçus pour compléter et étendre les choses. Non pas pour annuler, mais plutôt pour améliorer. «

« Il n’y a pas d’absurdités épisodiques ici. Tout cela est très, comme, organisé. Mais les choses qui sont nouvelles et améliorent le scénario que nous faisons sont connectées de manière organique et sérieuse que je pense que les fans du jeu et les nouveaux arrivants. apprécieront », a ajouté Mazin.

Le projet est une collaboration entre Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog. Il est basé sur le jeu vidéo populaire développé par Naughty Dog exclusivement pour les plates-formes PlayStation. Le jeu original est sorti en 2013 et a produit une suite à succès qui a connu un succès similaire l’année dernière.

HBO Le dernier d’entre nous La série devrait commencer à tourner cet été à Calgary et la production devrait durer environ 11 mois. La série marque le début de plusieurs autres projets en préparation basés sur des jeux PlayStation. Aussi dans les travaux est un Inexploré film avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et un Metal tordu Séries télévisées. L’actualité du casting de Gabriel Luna dans Le dernier d’entre nous nous vient de Deadline.

Sujets: Le dernier d’entre nous