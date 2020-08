La série Last of Us n’est pas destinée à annuler des événements

Le dernier d’entre nous HBO recevra sa propre série. Jusqu’à présent, on en savait peu sur le contenu de l’adaptation de la série, le scénariste responsable Craig Mazin (Chernobyl), cependant, dans un podcast révèle maintenant un peu plus sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la série.

De quoi parle la série The Last of Us?

Mazin a déclaré à la BBC que dans la série sur Naughty Dogs Action Adventure, rien ne sera inversé, mais que la tradition devrait seulement être élargie et améliorée et fait référence à sa collaboration avec TLOU Game Director Neil Druckmann:

“Je pense que les fans ont peur quesi la propriété intellectuelle est concédée à quelqu’un d’autre, ces gens [diese Welt] peut ne pas vraiment comprendre ou changer à cause de cela. Dans ce cas, je le fais avec l’homme qui l’a créé, et les changements que nous apportons visent à remplir et à étendre les choses, non pas à les défaire, mais à les améliorer.

L’auteur poursuit en disant qu’ils créent le monde à nouveau, mais considérez ce qui existe déjà pour le présenter dans un nouveau format. La production pour cela devrait avoir commencé maintenant, car après l’achèvement de Le dernier d’entre nous 2, Druckmann voulait se consacrer à travailler ensemble pour la série.

Pourquoi The Last of Us devient-il une série? Dans une entrevue Craig Mazin a expliqué qu’il faut un certain temps pour représenter adéquatement le développement des relations individuelles sur un long voyage. Par conséquent, selon lui, seule une série télévisée et aucun film seraient considérés.

Quels personnages sont dans la série?

Quand la série HBO est-elle diffusée? Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement quand aura lieu le tournage du TLOU. On ne sait rien du casting ni d’une date de sortie. Cependant, Druckmann a déjà les personnages suivants dans un post twitter passé approuvé:

Ellie

Tess

Marlène

Maria

Riley

Cela comprenait également un nom qui avait été précédemment gardé secret, ce qui pouvait signifier Anna, la mère d’Ellie. Il semble donc que nous soyons avant les événements de “Le dernier d’entre nous“ et une expérience similaire au DLC Laissé derrière quelque chose sur le passé d’Ellie – et avec un peu de chance Joels aussi.

