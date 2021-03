La série Last of Us est basée sur la première partie de TLOU, mais elle sera beaucoup plus dramatique

Le dernier d’entre nous est emballé dans une série HBO qui nous raconte à nouveau l’histoire de Joel et Ellie sous forme cinématographique. Comme le directeur du jeu Neil Druckmann l’a maintenant révélé, la série sera diffusée directement sur le Modèle de jeu par Naughty Dog se fondent, pour être précis, sur la première partie. Même des dialogues entiers pourraient se reproduire.

La série The Last of Us est basée sur TLOU, mais pas seulement

Par rapport à IGN, Druckmann, qui est également directement impliqué dans la série, a expliqué un peu plus le contenu de la série « The Last of Us ». Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup d’incertitude sur la manière exacte dont les événements seront thématisés sur l’émission HBO. Cependant, ses déclarations les plus récentes semblent éclairer un peu plus l’obscurité.

Entre autres choses, Druckmann confirme que la première saison de la série TLOU définitivement sera basé sur le premier match. Cependant, vous ne vous perdrez pas dans les détails et ne transférerez pas le jeu un à un dans la série. Vous aimeriez beaucoup plus vous concentrer Personnages et concentrez-vous sur le «cœur de votre voyage», donc plus sur Drame au lieu d’action mettre:

«Par exemple, il y a tellement d’action dans le jeu parce que vous devez enseigner au joueur les mécanismes du jeu. Vous devez avoir plus de violence et plus de spectacle dans une certaine mesure que nécessaire dans une émission de télévision, car vous n’avez pas à entraîner les gens à utiliser une arme. C’est quelque chose de vraiment différent, et HBO nous a motivés à nous éloigner de l’action hardcore et à nous concentrer davantage sur le drame du personnage. « Neil Druckmann à IGN

Peut-être que nous ne verrons pas Joel dans cette chemise verte emblématique, mais nous pourrions reconnaître des dialogues entre lui et Ellie. © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Mêmes dialogues, orientation différente

Les joueurs de « The Last of Us » sont sûrs de devenir Parallèles reconnaître entre les deux médias. Il pourrait même contenir des dialogues entiers que nous avons déjà entendus de Joel, Ellie ou les autres personnages précédemment connus connaître. Pas toujours, cependant, car les différents objectifs devraient également générer de nombreux nouveaux moments épiques qui en font les épisodes préférés de Druckmann:

«Les choses restent assez similaires parfois. C’est amusant de voir mes dialogues des jeux dans les scripts HBO. Et parfois, ils s’écartent beaucoup plus parce que nous avons affaire à un média différent. […] Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent sont très différents de l’histoire et j’ai hâte que les gens les voient. « Neil Druckmann à IGN

Il a également noté à quel point il l’attendait avec impatience Pedro Pascal comme Joel et Bella Ramsey comme Ellie présent en action. Il n’a été annoncé que récemment que les deux jeu des trônes-Les étoiles joueront les rôles de protagonistes de « The Last of Us ».

Premiers tests avec les prothèses Clicker

La production de la série «The Last of Us» semble avoir progressé un peu plus loin, car Neil Druckmann était tout aussi enthousiasmé par les premiers tests réalisés avec Prothèses pour les artistes cliqueurs ont été effectuées. Les adversaires fongiques semblent avoir pris vie un jour.

Lorsque nous obtenons les résultats sous la forme de première saison mais n’est pas encore connue. Une date de début pour l’émission HBO est toujours en attente, ainsi que plus d’informations sur le casting.