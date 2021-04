La série Last of Us a trouvé son Tommy, le casting s’agrandit

Le casting de Série The Last of Us s’agrandit car à côté de Ellie et Joel est devenu le rôle de Tommy que nous avons déjà rencontré dans les jeux Naughty Dog en tant que petit frère de Joel. Il semble que le tournage puisse commencer progressivement, après tout, le La production a déjà commencé.

Qui joue Tommy dans The Last of Us?

Apparemment, Gabriel Luna se glissera dans le rôle de Tommy. Certains pourraient connaître l’acteur américain de séries comme Matador comme le protagoniste Tony « Matador » ou dans le rôle du Ghost Rider dans Les agents du SHIELD de Marvel.

Qui est Tommy dans The Last of us? Nous connaissons Tommy Miller des jeux TLOU comme le frère cadet de Joel. Lorsque l’apocalypse a éclaté, Tommy et Joel ont fui ensemble et étaient ensuite sur la route ensemble pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’ils se séparent en raison de divergences d’opinions, car les deux frères diffèrent de caractère sur certains points. Le gentil Tommy est marié à Maria et un ancien membre des lucioles. Il a ensuite fondé sa propre communauté avec sa femme.

Dans les jeux Naughty Dog, Tommy est doublé par Jeffrey Pierce, au fait. Les enregistrements de capture de mouvement ont également été créés avec lui.

Similitudes fraternelles: Quand vous considérez cela Pedro Pascal Lorsque le casting de Joel a été choisi, le choix de Gabriel Luna comme frère de la série prend tout son sens. Après tout, les deux acteurs sont assez similaires.

Qui d’autre est sur la série HBO?

Outre le casting principal de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey), le créateur de « Tchernobyl » Craig Mazin et le directeur du jeu TLOU Neil Druckmann ont également été nommés producteurs exécutifs. Ils sont accompagnés d’autres employés de Naughty Dog tels que Carolyn Strauss et Rose Lam. L’ensemble du projet de série est également développé en coopération avec Sony Pictures Television.

Quand la série joue-t-elle? Le spectacle HBO pour « The Last of Us » est basé directement sur les jeux vidéo et se déroulera 20 ans après le déclenchement de la catastrophe mondiale. Le contrebandier Joel est également affecté à la contrebande d’Ellie, qui est immunisée contre le champignon destructeur, hors de la zone de quarantaine. Puis un voyage très émouvant commence, le moins d’action et beaucoup plus de drame devrait offrir.