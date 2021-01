La série Last of Us a soudainement un nouveau réalisateur

Comme il est devenu connu l’année dernière, HBO est dédié à un Série télévisée pour The Last of Us, dans lequel, entre autres, Naughty Dogs Neil Druckmann et créateur de « Tchernobyl » Craig Mazin (« Tchernobyl ») devrait devenir actif. En fait, il devrait Épisode pilote ici en coopération avec Mazins « Tchernobyl »–collègue Johan Renck survenir.

Mais maintenant il y a un changement de plan, car le poste de directeur est repris par quelqu’un d’autre: Kantemir Balagov.

The Last of Us: La série HBO obtient un nouveau réalisateur

Grâce à un Conflit de planification Johan Renck sera désormais remplacé par le cinéaste russe Kantemir Balagov, responsable entre autres du film « Beanstalk », plusieurs fois récompensé.

Le jeune réalisateur et scénariste sera probablement un peu plus grand Drame mis sur l’émission HBO, car ses productions précédentes sont particulièrement remarquables pour leur sujets sérieux et sombres et ton mise en œuvre impitoyablement honnête en dehors.

De quoi parle la série Last of Us?

L’émission de télévision est censée L’histoire de Joel en tant que survivant d’une apocalypse dans un monde jonché de zombies aux champignons. Avec le Ellie, 14 ans, qu’il a connu au cours de son travail de passeur et qui s’est révélé immunisé contre la maladie fongique et donc extrêmement précieux, a entamé un long et dangereux voyage à travers les États-Unis.

Une classification chronologique plus précise n’a pas encore été faite, mais les éléments suivants ont été confirmés Personnages:

Ellie

Tess

Marlène

Maria

Riley

Apparemment, nous voyons Riley du DLC Left Behin.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

La série doit donc être basée sur les informations existantes avant les événements connus des jeux de « Le dernier d’entre nous« et plus sur le Passé de personnages individuels trahir.

Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog sont responsables de la production. Les producteurs exécutifs incluent Carolyn Strauss (« Game of Thrones »), Evan Wells de Naughty Dog, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions.

Autres séries de Sony

Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déjà annoncé qu’en plus de l’émission TLOU et du prochain Adaptation cinématographique inexplorée avec Tom Holland encore plus de jeux Sony peuvent être adaptés. Après les jeux Naughty Dog, d’autres titres pourraient bientôt être réalisés sous forme de séries ou de films pour un groupe cible élargi.