La série Lando Calrissian se déroule officiellement à Disney +

Disney et Lucasfilm ont officiellement annoncé le Lando Série Disney +. Chers Blancs Le réalisateur Justin Simien développe actuellement la série. Quant à savoir qui jouera la vedette, c’est la vraie question. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé la série, mais n’a pas couvert qui jouerait lors de la présentation publique de la journée des investisseurs d’aujourd’hui. Tous les yeux sont actuellement rivés sur Donald Glover, qui a dépeint le scélérat dans Solo: une histoire de Star Wars. Il avait déjà été dit à plusieurs reprises qu’il reviendrait, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Lucasfilm, ou l’acteur et ses représentants.

Le scélérat préféré de la galaxie, Lando Calrissian, sera de retour dans Lando, une toute nouvelle série d’événements pour @DisneyPlus. Justin Simien (@ JSim07) en est aux premières étapes de l’élaboration du projet. – Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020

le Lando La série pourrait même offrir une chance à Billy Dee Williams de revenir, bien que cela ne soit pas confirmé non plus. Si le spectacle va dans la direction plus jeune, nous pourrions voir Williams revenir en tant que narrateur, ou dans un autre rôle, tandis que Donald Glover s’occupe du gros du travail. Encore une fois, rien de tout cela n’a été confirmé dans cette avalanche de nouvelles de Star Wars qui tombent aujourd’hui. Peu importe qui jouera dans Lando, la production commencera plus que probablement à un moment donné l’année prochaine, avec une tonne d’autres émissions Disney + qui suivront dans The Mandalorianplomb.

Guerres des étoiles les fans se tourneront vers le passé avec Lando, Andor, et Obi Wan Kenobi, qui sont tous actuellement en développement ou en production. Alors que beaucoup pensaient The Mandalorian était un pari, réintroduire des personnages bien-aimés pourrait s’avérer être plus un pari, selon la façon dont chacun des nouveaux spectacles est géré. Dave Filoni ne peut pas être là pour tous les spectacles pour répandre sa vaste connaissance de tout ce qui a à voir avec le monde de Guerres des étoiles, ce sera donc un autre facteur que Lucasfilm a probablement déjà pris en compte.

L’un des gros reproches avec la trilogie suite que beaucoup Guerres des étoiles les fans avaient été le fait qu’il y avait trop de choses à expliquer ailleurs. La montée de Skywalker était plein de trous d’intrigue qui n’étaient comblés que par la lecture de romans liés, de dictionnaires visuels et de bandes dessinées. Il était à l’origine censé être encore plus en route, mais Marvel Comics aurait annulé La montée de Skywalker adaptation de bande dessinée. Il est possible que ces nouvelles émissions Disney aident également à combler certains vides.

Avec le futur grand écran Guerres des étoiles projets, les fans vont découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Tandis que The Mandalorian vient de commencer à présenter des visages familiers, cela n’a pas commencé de cette façon, et c’était toujours un succès à cause de la façon dont Dave Filoni et Jon Favreau ont embrassé le passé sans en faire trop. Maintenant, dans la saison 2, la série apporte plus de personnages que les fans connaissent depuis longtemps, tout en taquinant l’avenir de ces personnages en même temps, ainsi que ces nouveaux spectacles. Vous pouvez consulter l’annonce officielle du prochain Lando Série Disney + ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Star Wars Compte.

Sujets: Star Wars, Disney Plus