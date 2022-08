La série Lady In The Lake de Natalie Portman a été forcée de déménager après des menaces de violence par un groupe local

La série Apple TV + Lady in the Lake a tourné à Baltimore, mais l’équipe a récemment été menacée d’extorsion et de violence armée par les habitants.

Dans pourquoi cela ressemble presque à une intrigue d’une émission de télévision elle-même, la série Apple TV + de Natalie Portman et Moses Ingram Dame au lac a été contraint d’arrêter et de déplacer le tournage après que la production ait été menacée de violence et d’extorsion par les habitants de Baltimore. La mini-série a été annoncée en mars 2021 et le tournage était en cours sur l’adaptation du roman de Laura Lippman de 2019 sur un aspirant journaliste d’investigation qui tente de découvrir la vérité sur la mort d’un jeune militant.

Tel que rapporté par Date limite, la production de la série est en cours depuis quelques mois, mais le département de police de Baltimore a confirmé que les producteurs de l’émission ont été approchés par un groupe de personnes locales qui leur ont dit que s’ils n’arrêtaient pas la production, ils « viendraient reculer et tirer sur quelqu’un. Dans des rapports du Baltimore Banner, il a été affirmé que le groupe impliqué était des trafiquants de drogue de la région qui « ont tenté d’extorquer 50 000 € à la production », mais la somme n’a pas été payée.

Bien qu’il y ait eu de nombreux retards de production ces derniers temps en raison des retombées de la pandémie de Covid, c’est une raison à la fois unique et assez effrayante pour qu’une émission ait été retardée. Naturellement, on pense que l’incident a suscité de nombreuses inquiétudes et la production a maintenant déménagé pour le reste du tournage afin d’essayer de protéger tout le monde sur le projet. La question de savoir si les menaces auraient été mises à exécution est heureusement quelque chose qui n’a pas été découvert, mais qui soulèvera sans aucun doute à nouveau les questions omniprésentes sur les lois sur les armes à feu aux États-Unis.

Dame dans le lac Lupita Nyong’o a perdu plus tôt cette année

La série limitée de Dame au lac a été annoncé en mars 2021, Natalie Portman étant rejointe par Panthère noirede Lupita Nyong’o, qui incarneraient respectivement la journaliste Maddie Schwartz et la victime Cleo Sherwood. Cependant, Nyong’o a quitté le spectacle en mars de cette année, mais il n’a pas été révélé ce qui a causé son départ de Dame au lac. Son rôle a ensuite été repris par la star d’Obi-Wan Kenobi, Ingram.

Le plus grand rôle à venir de Nyong’o est celui de Nakia dans cette année Panthère noire suite, Panthère noire : Wakanda pour toujoursqui devrait sortir en salles en novembre et est actuellement le seul espoir de Marvel Studios pour 2022 de franchir la barre du milliard de dollars après les deux Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor : Amour et tonnerre les deux sont tombés juste en deçà. Vu la réception l’original Panthère noire sortie reçue et la qualité émotionnelle supplémentaire que le film aura en raison de la mort de la star Chadwick Boseman en 2020, beaucoup s’attendront à Panthère noire : Wakanda pour toujours pour terminer une année mouvementée avec style.

Lorsqu’il s’agit de la sortie de Dame au laccomme le film n’a pas encore de date de sortie, on ne sait pas si le récent incident entraînera des retards dans la première de la série sur Apple TV+ l’année prochaine.