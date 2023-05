La série la PLUS VUE actuellement sur NETFLIX à regarder avant sa dernière saison

Netflix

C’est la série la plus regardée sur Netflix actuellement et elle a déjà annoncé sa dernière saison.

©NetflixLa série a lancé sa deuxième saison et a été un succès

Netflix a annoncé que l’une de ses séries les plus réussies et qui se positionne aujourd’hui comme la plus regardée sur la plateforme de streaming touchera à sa finPar conséquent, nous vous disons de quoi il s’agit et ce que l’on sait de l’achèvement du projet.

Quelle est la série la plus regardée sur Netflix aujourd’hui ? Il s’agit de gourmand. D’accord avec Patrouille Flix, a conquis plusieurs pays depuis le lancement de sa deuxième saison le 27 avril et, par conséquent, Netflix a confirmé la troisième saison bien qu’avec la triste nouvelle pour les fans que ce sera le dernier épisode de l’histoire qui suit Gus.

L’histoire se déroule dans un décor post-apocalyptique, dans lequel une maladie anéantit une grande partie de la population tandis que de nouveaux êtres mi-animaux mi-humains naissaient, appelés hybrides, et c’est justement l’un d’entre eux, Gus, qui étoiles dans l’intrigue.

Synopsis officiel de la saison 2 de gourmand: »les derniers hommes capturent Gus et ses compagnons hybrides pour chercher un remède contre le Fléau. S’il veut sauver ses amis, Gus devra utiliser toutes ses forces pour découvrir l’origine du Grand Malheur.», indique le synopsis de Netflix.

+ Sur quelle bande dessinée Sweet Tooth est-il basé ?

La série est basée sur les bandes dessinées DC Comics de l’écrivain Jeff Lemire. gourmand Il est produit par Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell et Linda Moran.

Les vedettes de la série Christian Convery, Nonso Anozie, Stefania La Vie Owen, Dania Ramírez, Adel Akhtar et neil sandilands, entre autres. Ce mercredi, Netflix a confirmé qu’il réaliserait la troisième saison de l’émission, même si ce sera la dernière, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

