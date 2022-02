La série la plus regardée sur Netflix n’est plus « La femme à la maison devant la fille à la fenêtre »

Netflix

Le catalogue de Netflix est incroyablement captivant pour des millions de personnes à travers le monde et, pour cette raison, la série change de position parmi les plus regardées de la semaine. Découvrez quelle est la fiction qui a pris toutes les vues ces derniers jours.

Netflix C’est l’une des plateformes qui a le plus réussi depuis son lancement. Il est le favori des fans de films et de séries depuis plus d’une décennie et, malgré le passage du temps, il continue de croître. Pour cette raison, son immense catalogue varie d’un mois à l’autre, de sorte que ceux qui le choisissent comme service à la demande typique ont un contenu diversifié à apprécier chaque fois qu’ils sélectionnent le N rouge sur leur ordinateur.

A tel point que, avec la variété qu’il a Netflix dans votre bibliothèque et les nouveaux ajouts, les statistiques changent tout le temps. Cela est dû au fait que la page Top 10 lancée par la même société révèle quels sont les fictions et films les plus joués de la semaine. Et, rares sont ceux qui ont réussi à rester sur le podium pendant plus d’une semaine, car son infinité de contenu signifie que les téléspectateurs ont le choix entre différents projets.

Alors hier, quand le site a été mis à jour, Netflix a présenté un nouveau classement. Cette fois, les nouvelles statistiques ont révélé que La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre Elle a cessé d’être la série la plus regardée au monde. Cette fiction a été créée le 28 janvier et est déjà en tête du podium des bandes dessinées en anglais depuis deux semaines. Avec 60 480 000 heures visionnées, c’est l’une des créations les plus importantes que l’entreprise possède aujourd’hui.

Cependant, le géant du streaming divise les classements entre les séries anglophones et non anglophones. Et, la vérité est que dans les fictions dans lesquelles ils ne parlent pas en anglais, il y en a une qui surpasse de loin La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre. C’est la première saison de Nous sommes mortsqui est également sur le podium depuis deux semaines, mais a été joué plus longtemps. Depuis sa sortie, il a déjà récolté 236 230 000 heures vues.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Nous sommes morts Il dit: « Un groupe d’étudiants pris au piège dans une école se retrouve dans des situations extrêmes alors qu’ils cherchent un moyen d’être sauvés d’une invasion de zombies.”. En proie au drame, au mystère et à la terreur, cette fiction est originaire de Corée du Sud et a connu un tel succès qu’elle dépasse de loin Le jeu du calmar.

