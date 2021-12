La série la plus regardée de l’année est à nouveau de Netflix

2021 a commencé comme un nouveau défi pour les services de streaming et pour les producteurs audiovisuels en général, après avoir traversé une année 2020 vraiment compliquée en raison de la pandémie de coronavirus. Certains projets ont dû être retardés, tandis que d’autres ont directement abouti à une annulation. Cependant, Netflix l’a encore fait et s’est retrouvé avec la série la plus regardée de l’année.

Cette même reconnaissance avait été prise en 2020 lorsque Gambit de la dame, la mini-série mettant en vedette Anya Taylor-Joy, est en tête du Top 10 depuis son lancement et fait fureur auprès des téléspectateurs. Dans cette liste, il a dépassé d’autres programmes tels que Le Bureau, Le Mandalorien, Schitt’s Creek, Grey’s Anatomy Oui Esprits criminels, entre autres.

+ La série la plus regardée de 2021

Comment pourrait-il en être autrement, la série que le monde a le plus vue dans l’année a été Le jeu du calmar. Cette production sud-coréenne, créée par Hwang Dong-hyuk, a été ajouté au catalogue le 17 septembre et a été en tête du Top 10 pendant plus de deux mois, un jalon irremplaçable pour Netflix en 2021. De plus, le compteur d’audience Nielsen l’a également positionnée pendant des semaines en tant que numéro un dans tous les classements.

« Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui sortira vainqueur et quel est l’intérêt du jeu ? « , était le synopsis de l’émission record.

Selon les chiffres officiels du streaming, a recueilli 142 millions de vues au cours de ses 30 premiers jours, dépassant de loin les 82 millions qu’il avait atteints Bridgerton en janvier. Le jeu du calmar a généré des fans partout dans le monde et la bonne nouvelle n’a pas tardé à arriver pour eux, puisque a annoncé une deuxième saison en route et au cours des dernières heures, des rumeurs indiquent qu’il pourrait y en avoir une troisième.

