La série la plus dramatique que vous pouvez regarder sur Netflix

Master Series Dark Sceptre Vibromasseur anal

Découvrez une nouvelle profondeur du plaisir anal grâce au vibromasseur anal Dark Sceptre de Master Series. Les boules stimulantes de la tige flexible procureront un plaisir intense aux parties extérieures de votre anus et vous pouvez également l’insérer entièrement pour une sensation plus profonde et stimulante. La tige souple se plie selon vos désirs et en fonction de votre anatomie. Dark Scepter vous offre deux vitesses de vibration et huit modes de vibrations pulsées que vous pouvez découvrir jusqu’à ce que vous trouviez votre réglage favori. La poignée ergonomique vous permet de vous soumettre plus facilement à l’expérience quelle que soit la position que vous préférez. Si vous aimez les sessions coquines et plus humides alors profitez de ce vibromasseur la prochaine fois que vous plongez dans la baignoire. Il est entièrement étanche et agréable à utiliser dans le baignoire et sous la douche. Son diamètre ne mesure que 3,3 cm, mais sa longueur insérable de 18,4 cm vous mettra au défi de voir jusqu’où vous pouvez aller. Dark Scepter est réalisé en silicone sans phtalates et est livré avec un câble USB pour une recharge facile.